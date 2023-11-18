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Após morte de fã

Governo determina que empresa permita entrada com água em show de Taylor Swift

O Governo Federal, através da secretaria nacional do consumidor, que a empresa Tickets For Fun seja obrigada a permitir que fãs da cantora Taylor Swift entrem com garrafas de água nos shows no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 13:25

A cantora Taylor Swift
A cantora Taylor Swift se apresenta no Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
O Governo Federal, através da secretaria nacional do consumidor, determinou que a empresa Tickets For Fun (TF4) seja obrigada a permitir que fãs da cantora Taylor Swift entrem com garrafas de água nos shows que a americana fará neste fim de semana no Rio de Janeiro.
A confirmação foi feita por Wadih Damous, secretário da pasta, em entrevista à CNN Brasil. "Já vamos encaminhar todas as notificações que precisam ser feitas. É o mínimo que a gente tenha que exigir água às pessoas. Isso não é favor", afirmou o executivo.
Damous criticou a proibição da entrada de água no estádio Nilton Santos por parte da produtora, e diz que, na sua opinião, isso fez a tragédia acontecer. "Não sei qual o risco de entrar com uma água. Gerar um cenário como esse, uma morte de uma jovem por organização mal feita, precisa ter as regras repensadas", disse.
As reações acontecem após a morte de Ana Benevides, 23, estudante que passou mal na apresentação de Taylor na sexta-feira (17). Segundo o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro, mais de mil pessoas passaram mal na apresentação de Taylor Swift por conta do calor na cidade.
A sensação térmica no estádio Nilton Santos, local do espetáculo, chegou a 60 graus. Ana Benevides começou a passar mal após ouvir "Cruel Summer", a segunda música do setlist da The Eras Tour, turnê que a cantora americana trouxe para o Brasil. Após duas paradas cardíacas, ela morreu.
A informação foi confirmada por Daniele Melin, amiga de Ana Clara que estava com ela no show, em relato para a TV Globo. "Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio, e lá eles atenderam ela, e encaminharam pra ambulância", lembra Daniele.

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