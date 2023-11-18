Governo determina que empresa permita entrada com água em show de Taylor Swift

A cantora Taylor Swift se apresenta no Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

O Governo Federal, através da secretaria nacional do consumidor, determinou que a empresa Tickets For Fun (TF4) seja obrigada a permitir que fãs da cantora Taylor Swift entrem com garrafas de água nos shows que a americana fará neste fim de semana no Rio de Janeiro.

A confirmação foi feita por Wadih Damous, secretário da pasta, em entrevista à CNN Brasil. "Já vamos encaminhar todas as notificações que precisam ser feitas. É o mínimo que a gente tenha que exigir água às pessoas. Isso não é favor", afirmou o executivo.

Damous criticou a proibição da entrada de água no estádio Nilton Santos por parte da produtora, e diz que, na sua opinião, isso fez a tragédia acontecer. "Não sei qual o risco de entrar com uma água. Gerar um cenário como esse, uma morte de uma jovem por organização mal feita, precisa ter as regras repensadas", disse.