Mãe e caçula de Michael Jackson disputam espólio do cantor na Justiça

Blanket Jackson não quer que avó Katherine use recursos deixados pelo Rei do Pop, Michael Jackson, para recorrer de uma ação judicial perdida pela família Crédito: Reprodução/YouTube

Quinze anos após a morte de Michael Jackson, seu filho mais novo, Blanket, e a avó, Katherine Jackson, enfrentam disputa na Justiça americana pelo espólio [conjunto de bens que formam o patrimônio] do cantor morto em 2009. Bigi Jackson (nome de batismo) tem 22 anos e colocou a família em pé de guerra.

O jovem pede ao tribunal para não permitir que sua avó Katherine use o dinheiro do espólio de Michael para financiar um recurso de uma decisão anterior, segundo documentos analisados pela TMZ.

Os dois estavam trabalhando juntos para impedir que uma grande transação comercial — provavelmente a venda de metade do catálogo musical de Jackson por cerca de US$ 600 milhões (por volta de R$ 3 bilhões) — fosse feita pelos executores estatais. Os dois foram derrotados na Justiça.