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Mãe de Marília Mendonça sofre acidente de carro com o marido; ninguém se feriu gravemente

Casal deixou Goiânia com destino a São Paulo e colidiu com caminhão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 17:30

Ruth Dias
Ruth Dias Crédito: Reprodução/Instagram/ @donarutoficial
Ruth Dias, conhecida como Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, sofreu um acidente de carro na noite da última quarta-feira (5).
A assessoria de imprensa da família afirmou que a empresária e o marido, Deyvid Fabrício, estão bem e que ninguém se feriu gravemente.
Segundo o portal Leo Dias, o carro do casal colidiu contra um caminhão. Ruth e Deyvid saíram de Goiânia com destino a São Paulo. O local do acidente não foi informado.
Ruth perdeu a filha em novembro de 2021, em um acidente de avião. A cantora sertaneja, que estava no auge da carreira, deixou o filho Leonardo, de um ano e 11 meses. Ruth é quem cria o neto em guarda compartilhada com o pai dele, Murilo Huff.

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