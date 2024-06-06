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Susto

Influenciadora Clara Maia salva vida de filho recém-nascido com manobra de Heimlich

Um dos gêmeos da influencer se engasgou com leite: '3 minutos que duraram eternidade'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 13:43

A influenciadora Clara Maia compartilhou nas redes sociais a gravação do momento em que salvou a vida de seu filho recém-nascido. O bebê se engasgou após beber o leite materno e ela fez a manobra de Heimlich.
"Todos deveriam saber a manobra. Passamos pelo maior pesadelo hoje à tarde, José se engasgou com leite depois de uma da mamada, mas graças a Deus consegui ter o sangue frio para fazer o que precisava ser feito, fiquei focada nele já que eu sabia o que tava fazendo e não podia parar até ele respirar", escreveu. "Foram 3 minutos de pânico que duraram uma eternidade."
A técnica para desengasgo consiste em abrir com a boca da criança, a posicionar de bruços nos braços de um adulto e pressionar cinco vezes no meio das costas da criança até que o alimento ou o objeto seja expelido.
José é gêmeo de João e nasceu em 17 de abril, fruto do relacionamento da influenciadora com André Coelho. O casal participou do reality show Power Couple em 2019 e se conheceu no programa De Férias com o Ex Brasil.

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