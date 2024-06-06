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João Lucas, marido de Sasha, responde críticas sobre maquiagem: 'Ela que faz em mim'

Cantor respondeu comentário de internauta nas redes sociais após duras críticas sobre seu visual; confira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 15:37

Sasha Meneghel e João Figueiredo são casados desde 2021
Sasha Meneghel e João Figueiredo são casados desde 2021 Crédito: Reprodução
João Lucas e Sasha Meneghel são um dos casais que mais chamam a atenção na internet com seus looks estilosos. Alguns internautas, no entanto, criticam o cantor por seu visual. Ele, por sua vez, resolveu responder um comentário de forma descontraída.
"Daqui a pouco tá usando maquiagem", dizia o comentário de uma seguidora, em tom de deboche. O genro de Xuxa confirmou que se maquia e que não há problema nisso, além de ser apoiado pela esposa.
"Daqui a pouco não... Eu já uso [maquiagem] com frequência... Inclusive, a Sasha que faz em mim", escreveu ele.
João Figueiredo, como era conhecido antes de adotar "Lucas" como seu nome artístico, e Sasha casaram-se em 2021. A cerimônia aconteceu em Angra dos Reis.

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