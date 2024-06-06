Claudia Alencar recebe alta após quase 6 meses de internação

Ela deu entrada no Hospital Blaci Barra em março, para o programa de reabilitação intensiva. O hospital afirma que Claudia apresentou "excepcional recuperação motora, ganho de força e massa muscular".

"Atualmente, [Claudia] está independente do ponto de vista motor e funcional, sem sequelas motoras, sendo capaz de realizar suas atividades diárias de vida e físicas", diz a nota do hospital.