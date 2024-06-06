Claudia Alencar recebe alta após quase 6 meses de internação

Claudia Alencar, 73, recebeu alta do Hospital Placi Barra. No total, ela ficou quase 6 meses internada. A atriz estava hospitalizada desde 17 de dezembro de 2023, devido a complicações causada por uma infecção bacteriana após uma cirurgia na coluna.
Ela deu entrada no Hospital Blaci Barra em março, para o programa de reabilitação intensiva. O hospital afirma que Claudia apresentou "excepcional recuperação motora, ganho de força e massa muscular".
"Atualmente, [Claudia] está independente do ponto de vista motor e funcional, sem sequelas motoras, sendo capaz de realizar suas atividades diárias de vida e físicas", diz a nota do hospital.