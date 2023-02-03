Madrugada pós-Prova do Líder é marcada por novas estratégias e romance

Gustavo venceu a prova de líder do BBB nesta quinta (2) Crédito: Rede Globo/Reprodução

Gustavo é o novo Líder da semana no BBB 23. Mesmo após ter sido brevemente desclassificado da disputa, o "cowboy" levou a melhor na prova que envolvia passar todos os checkpoints sem tocar no chão.

Como acontece após todas as Provas do Líder, a madrugada foi marcada por novas estratégias entre os brothers e brigas depois das escolhas entre o grupo VIP, que dispõe de "mordomias" na casa, e a Xepa.

Key Alves e Gustavo aproveitaram o Quarto do Líder para trocarem beijos e carícias com mais privacidade. O tão aguardado Big Fone também promete agitar o jogo durante esta semana e os participantes fizeram uma aposta certeira sobre a dinâmica.

Novo Líder e novo VIP

Gustavo levou a melhor na Prova do Líder da semana. O brother conseguiu terminar o desafio em menos tempo que os outros participantes, em 31.238 segundos, e saiu como o grande vencedor.

Antes, porém, o "cowboy" chegou a ser desclassificado da disputa. Depois de uma análise de imagens da produção do reality, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que a Prova teve "uma reviravolta no final".

O empresário então pôde escolher quem o acompanharia no grupo VIP e quem permaneceria na Xepa. Gustavo decidiu dar a pulseira das mordomias para Key Alves, Cristian, Fred Nicácio, Gabriel Santana, Cezar e Marvvila.

Portanto, Aline Wirley, Bruna Griphao, Fred, Domitila Barros, Cara de Sapato, Mc Guimê, Paula, Tina, Larissa, Ricardo, Sarah Aline, Amanda e Bruno estão na Xepa.

Revolta com as escolhas para a Xepa

E Sarinha ficou abalada em ter sido a única do time (além de Domi) que ficará na Xepa 🥺🥺. Ela não ficou ressentida com o Cowboy, mas ficou triste com a situação.

Mandem forças pra nossa princesa nessa próxima semana de xepa. #TeamSaraline #BBB23 pic.twitter.com/slx6caSTdE — Sarah Aline 💅🏿 (@saa_aline) February 3, 2023

Como de costume, as novas escolhas para a Xepa não agradaram a todos os brothers. Sarah Aline, uma das aliadas do novo Líder, foi a que mais ficou abalada e chegou a chorar por conta da decisão.

A sister foi consolada por Marvvila até Gustavo perceber a situação. "Por que você está triste? Por que ficou na Xepa?", perguntou o Líder.

Sarah, porém, revelou não estar chateada com o "cowboy". "É só o 'baque'. É o jogo que faz a gente ficar assim", revelou.

Quem será o indicado pelo Líder na semana?

Os participantes já começaram a fazer as apostas sobre quem será o indicado por Gustavo para enfrentar a berlinda esta semana. Dentre os nomes citados, estão: Amanda, Mc Guimê, Larissa e Ricardo.

Nenhum deles foi citado pelo Líder no momento de traçar as estratégias para a semana. Em uma conversa com Key, o empresário revelou estar em dúvida se deve indicar Bruno e Tina. Gustavo decidiu pela sister por questão de afinidade.

Aposta certeira para o Big Fone

Antes da Prova do Líder, Tadeu Schmidt já havia anunciado a dinâmica da semana com uma novidade: o Big Fone deve tocar. O dia e horário ainda não foram revelados, mas o participante que atender deverá indicar duas pessoas ao paredão.

Sem saber da dinâmica, Ricardo já disse ter certeza de que o Fone irá tocar. Ele e Mc Guimê até tentaram pensar em estratégias para garantir que vão conseguir atender, sugerindo que os dois revezem o sono.

Romance no Quarto do Líder

O clima esquentou no Quarto do Líder após Key e Gustavo reservarem o cômodo para “mais privacidade”. Após a Prova, a jogadora de vôlei já havia avisado os demais brothers que o quarto seria reservado apenas para os dois.