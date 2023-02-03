Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 23

Gustavo e Key Alves rezam após transarem

Casal esquentou o edredom e depois orou junto no quarto do líder
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 14:44

Key Alves e Gustavo, o casal do BBB 23
Key Alves e Gustavo, o casal do BBB 23 Crédito: Reprodução/Globoplay
O início desta sexta-feira (3) foi quente para Gustavo e Key Alves no BBB 23 (Globo). O fazendeiro venceu a Prova do Líder nesta quinta-feira (2), e a comemoração foi no quarto do novo rei da casa. Após uma noite agitada, ele e a jogadora de vôlei foram para debaixo do edredom, beijaram e esquentaram o clima no Quarto do Líder.
O que aconteceu depois, já por volta das 7h desta sexta, foi o que deixou a web ainda mais surpresa: os dois participantes saíram do edredom e oraram juntos. "Obrigada por hoje o Senhor ter dado a oportunidade de ganhar a Prova, fiquei muito feliz. Que o Senhor continue nos abençoando, sempre faça sua vontade, além das nossas", disse Gustavo.
Em seguida, Key acompanhou o amado e os dois rezaram juntos Ave Maria e Pai Nosso. A cena viralizou nas redes sociais e ganhou diversos comentários. "Equilíbrio é tudo", escreveu um usuário. "Key e cowboy rezando Ave Maria depois dos finalmente", brincou outro.

Veja Também

BBB 23: Cristian cogita ficar com Paula só para tirar informações sobre o jogo

BBB 23: Justiça penhora possíveis prêmios e cachês de MC Guimê no programa

Gustavo vence prova e é o terceiro Líder do BBB 23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Reality show Televisão tv globo bbb 23
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados