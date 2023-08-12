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Madonna comemora retomada de turnê após internação: 'Muito em breve'

A cantora se pronunciou pela primeira vez sobre a hospitalização no início de julho, o que a obrigou a adiar a Celebration Tour
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 08:48

Cantora Madonna discursa após receber o prêmio Advocate for Change durante o 30º GLAAD awards, em maio de 2019
Cantora Madonna durante discurso no prêmio Advocate for Change durante o 30º GLAAD awards, em maio de 2019 Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Madonna falou pela primeira vez sobre a sua turnê, a Celebration Tour, após a internação por infecção bacteriana e comemorou a retomada, que ocorre muito em breve. A artista se apresentaria nos Estados Unidos a partir de julho, mas teve de adiar o início da turnê.
"Toda arrumada e sem nenhum lugar para ir", escreveu Madonna em que aparecia produzida em uma sequência de fotos. "Mas em breve, muito em breve, estarei viajando para encontrar vocês", completou ela, com uma hashtag com o nome da turnê.
A cantora se pronunciou pela primeira vez sobre a hospitalização no início de julho, quando comentou sobre as novas datas para as apresentações. Ela teve de ser internada na UTI em junho, o que a obrigou a adiar a Celebration Tour.
"Meu primeiro pensamento quando eu acordei no hospital foram minhas crianças. Meu segundo pensamento foi que eu não queria decepcionar quem comprou ingressos para a minha turnê. Eu também não queria deixar na mão as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar o meu show. Eu detesto decepcionar qualquer pessoa", relatou na ocasião.
Madonna, porém, ainda não revelou as novas datas para os shows que fará nos Estados Unidos.

CELEBRATION TOUR

A turnê Celebration é uma comemoração das quatro décadas de carreira da Madonna. O anúncio foi feito em janeiro deste ano nas redes sociais da artista.
Madonna: The Celebration Tour vai passar por 35 cidades em estádios e arenas de Estados Unidos, Europa e Canadá. Não há previsão de apresentações no Brasil.
O lançamento de seu primeiro disco, Madonna, em 1983, deve ser o marco. Fazem parte dessa fase sucessos como Like a Virgin, Papa Don't Preach, Like a Prayer, Material Girl, Holiday, Express Yourself e La Isla Bonita. Sua última turnê mundial foi Madame X Tour, de 2019.

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