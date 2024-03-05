Luísa Sonza vai lançar versão de 'Chico' em inglês

Cantora diz que produção será de Roberto Menescal, que já produziu faixas como "O Barquinho" e "Chão de Giz"
Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Março de 2024 às 20:56

Imagem Edicase Brasil
Luísa Sonza anunciou o término com Chico Moedas em setembro de 2023 Crédito: Reprodução / Netflix
Luísa Sonza anunciou nesta terça-feira (5), que vai lançar uma nova versão da música "Chico". A canção será cantada em inglês e chega às plataformas nesta quinta-feira (7). A novidade foi anunciada pela cantora que está em Los Angeles, Estados Unidos.
"Dia 7 vou lançar Chico em inglês! Chiquérrimo. Produzido por ninguém menos que um dos criadores da bossa nova, Roberto Menescal. Nada mais me importa", disse Sonza.
"É tão mais tranquilo dar entrevista aqui porque eles não vão buscar fazer um inferno da sua vida, inventar alguma coisa e deturpar tudo, é só 'brasileña, brasileña'", comentou Luísa, que assistiu ao show da Madonna na noite anterior no Kia Forum.
A música "Chico" foi escrita para o ex-namorado da cantora, Chico Moedas. Os dois namoraram por quatro meses e o anúncio do término foi feito por Luísa em setembro do ano passado durante participação no Mais Você, na Globo.
Na época, a cantora chorou ao ser lembrada pela apresentadora Ana Maria Braga sobre o sucesso da música, que se tornou uma das faixas mais escutadas no Brasil, do álbum "Escândalo Íntimo" lançado no final de agosto
Luísa leu um texto que tinha escrito para Chico confirmando ter sido traída pelo influenciador digital no banheiro de um bar, após um vídeo do rapaz com outra mulher circular nas redes sociais.

