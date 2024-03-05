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No Engenhão

Fãs de show cancelado por Taylor Swift no Rio devem receber indenização

Empresa responsável pela gestão dos shows da cantora no Brasil deve pagar mais de R$ 30 mil a grupo de fãs que foi até o Rio para apresentação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Março de 2024 às 19:45

Taylor Swift: 8 curiosidades sobre a vida da cantora
Taylor Swiftt cancelou show no Rio de Janeiro em novembro de 2023 Crédito: Divulgação
Os fãs de Taylor Swift que foram até o estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, para assistir ao show da "The Eras Tour", no dia 18 de novembro, devem ser indenizados. Na ocasião, Swift cancelou a apresentação cerca de 40 minutos antes de subir ao palco.
A Justiça de Santa Catarina determinou que a T4F, produtora responsável pelos shows de Swift no Brasil, deverá pagar R$ 34 mil a três fãs da cidade de Lages, que foram até o Rio de Janeiro para comparecer ao show naquele dia.
Na época, a cantora decidiu não se apresentar devido a morte de uma fã no show do dia anterior, 17 de novembro. Ana Clara Benevides teve uma parada cardiorrespiratória relacionada às altas temperaturas dentro do estádio, que chegaram à 60 °C no dia em que os termômetros cariocas marcaram 40 °C.
A empresa ainda pode recorrer. Procurada pela reportagem, a T4F afirmou que não comenta processos em discussão judicial.

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