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Preta Gil diz que o câncer mudou a percepção da morte: 'Não tira mais o meu sono'

Em entrevista ao programa Roda Viva, cantora também fala de gordofobia, carreira, vida pessoal e família
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Março de 2024 às 10:28

Preta Gil no Roda Viva
Preta Gil no Roda Viva Crédito: Divulgação/Nadja Kouchi
Há três meses, Preta Gil anunciou que estava curado do câncer no intestino. Mas, falar da doença ainda é um assunto recorrente na vida da cantora. Em entrevista na noite desta segunda-feira (4), ela contou que a doença mudou sua relação com a morte. "[O câncer] mudou sim minha percepção da morte. Não tira mais meu sono. Eu me cuido para que tenha uma vida longeva, até quando Deus quiser", comentou Preta.
Ela relembrou a experiência de quase-morte que sofreu enquanto passava pela quimioterapia. "Quando tive a sepcemia (sepse), fazendo a quimio, foi divisor de águas, porque tive uma experiência de quase-morte, fui ressuscitada pelos médicos e voltei", disse no programa Roda Viva. "A energia da morte é de vida, se a gente morre é porque a gente viveu... O baque foi muito grande, então eu comecei a lidar com isso e hoje eu tenho menos medo da morte."
Preta também falou sobre o caso Jéssica Vitória Canedo, jovem que tirou a própria vida após ser apontada como affair do youtuber Whindersson Nunes. Os dois negaram qualquer tipo de relação amorosa e, na época, Choquei e outras páginas de fofocas nas redes sociais veicularam prints de supostas conversas entre eles. Whindersson e Jéssica alegaram que material era falso.
"Primeiro, meus sentimentos à família da Jéssica. Era uma tragédia quase anunciada, a Mynd8 não tem nenhuma ligação com a Choquei. A Choquei fez parte da banca digital e saiu logo em seguida e não faz mais parte", observou.
"Vimos que tinha uma intenção política nessa proliferação de uma fake news [da ligação da Choquei com a Mynd8], fazendo uma ligação minha com o que tinha acontecido. Foi muito difícil, porque era uma inverdade. As pessoas não estão preocupadas com a verdade na internet, elas leem e aquilo vira uma verdade absoluta", completou

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