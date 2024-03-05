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Investigado por agressão, Rafael Cardoso pede desculpas e diz que estava sob efeito de medicação

Porta-voz do ator afirma que ele está 'muito arrependido' e vai se recolher para cuidar da saúde mental
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Março de 2024 às 09:49

Rafael Cardoso
Rafael Cardoso Crédito: Camilla Maia/Globo
Investigado por agredir o gerente de um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (1°), Rafael Cardoso se manifestou através de sua assessoria de imprensa.
Segundo um porta-voz, o ator, de 38 anos, estava sob efeito de medicamentos. "Mas isso não justifica o erro e ele vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis", diz nota enviada à imprensa
"O ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. A partir desse momento, ele se recolhe para tratamento de sua saúde. Por conta disso, ficará um tempo longe do Instagram, da mídia e de seus negócios. Contamos com a boa vontade e solidariedade de todos vocês, amigos, fãs, seguidores e imprensa", diz a nota.
O caso ocorreu na última sexta-feira (1º). Segundo a Polícia Civil, os relatos são de que o ator chegou ao bar transtornado e agrediu o gerente com socos. O caso foi registrado no 16º DP (Barra da Tijuca) e a investigação está em andamento.
"Testemunhas serão ouvidas e diligências serão realizadas para apurar todos os fatos", afirmou a Polícia à reportagem.
A vítima, identificada como João Fernandes, 64, afirmou às autoridades que Rafael chegou agitado ao local, estacionou em frente à entrada com uma freada brusca e lhe agrediu com socos na nuca e na barriga.

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