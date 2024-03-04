Niall Horan, ex-One Direction, anuncia único show em SP

Horan desembarca no Brasil com a turnê "The Show" que promove seu terceiro disco solo, homônimo, lançado em junho de 2023
Publicado em 04 de Março de 2024 às 15:30

O cantor irlandês, Niall Horan - membro da ex-boyband One Direction-, fará única apresentação em São Paulo no mês de setembro. O show acontece no sábado (28), às 20h. A venda de ingressos começa na próxima sexta-feira (8) no site ticketmaster, às 10h, e na bilheteria da Tokio Marine Hall, às 12h.
Horan desembarca no Brasil com a turnê "The Show" que promove seu terceiro disco solo, homônimo, lançado em junho de 2023. O álbum traz os singles "Heaven" e "Meltdown". As entradas inteiras variam entre R$ 460, na pista, e R$ 1.432, no pacote vip, que dá direito a um ingresso de pista premium, item de merchandising e acessos antecipados para a lojinha e o show.

Veja os setores disponíveis abaixo:

Com quase todas as datas esgotadas antecipadamente, o artista estreou sua temporada de shows na Europa em fevereiro de 2024 no Reino Unido e Irlanda. O ex-One Direction também terá passagens pela República Tcheca, Bélgica, França, Noruega, Holanda, Espanha, Itália e Polônia.
Em solo brasileiro, o artista também se apresenta no Rio de Janeiro, no domingo, 29 de setembro, na Rioarena. Na turnê da América Latina, que acontecerá entre setembro e outubro deste ano, o irlandês terá performances no México, Argentina, Chile, Peru e Colômbia.
A última vinda de Horan ao Brasil foi em 2018 com a tracklist do primeiro álbum, "Flicker". Dois anos depois, em 2020, sua turnê "Nice to Meet Ya" foi cancelada por conta da pandemia.

Veja Também

REP Festival anuncia Racionais e capixaba Budah após edição caótica em 2023

Vale Música abre 160 vagas gratuitas para jovens da Grande Vitória

MUG, Boa Vista e Piedade fazem festa das campeãs do Carnaval de Vitória 2024

