Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • REP Festival anuncia Racionais e capixaba Budah após edição caótica em 2023
Line up

REP Festival anuncia Racionais e capixaba Budah após edição caótica em 2023

Evento, que volta a acontecer no Rio de Janeiro, foi marcado por chuva, lama, shows cancelados e até cobras no ano passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Março de 2024 às 14:42

Budah lançou seu primeiro trabalho pelo selo Universal Music
Budah Crédito: Aquila Bersont
O REP Festival, evento de rap, trap e funk que acontece no Rio de Janeiro, anunciou as atrações de sua edição deste ano. O festival terá shows de nomes como Racionais MCs, Djonga, Orochi, Veigh e Cabelinho, entre outros.
Marcado para os dias 20 e 21 de abril no Parque Olímpico da capital fluminense, o REP Festival terá duas atrações surpresas. O cartaz do evento conta com dois nomes ocultos, que serão revelados futuramente.
Realizado desde 2019, o festival volta após a última edição, realizada em fevereiro do ano passado, ter sido marcada por problemas. As chuvas transformaram o evento num imenso lamaçal.
Os shows, que aconteceram numa fazenda em Guaratiba, zona oeste da cidade, atrasaram ou foram cancelados. Imundas, as pessoas xingaram a organização do festival, chegando a avistar cobras e pererecas em meio à lama.
Também se apresentarão no REP Festival deste ano gente como Ryan SP, Xamã, Maneirinho, MC Daniel, Major RD, Poze, TZ da Coronel, Don L, Kayblack, Leall, Oruam, Sant, Slipmami, MC Luanna e Chefin, entre muitos outros. Veteranos como MV Bill e Marechal engrossam a escalação.
Com quatro palcos, o REP Festival este ano terá um espaço para encontros. Nele, vão se apresentar de maneira conjunta Cynthia Luz com Marcelo Falcão e Tássia Reis, Hariel com Don Juan, Tasha e Tracie com Kyan, Sidoka com FBC e ADL com Dexter, Papatinho e MC Carol, entre outros.
Na próxima edição, o REP Festival espera receber 50 mil pessoas em cada um de seus dois dias. Os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 370, e podem ser comprados a partir das 14h desta segunda-feira (4) no site do evento.

Veja Também

Veja horários do Lollapalooza 2024, com Sam Smith, Blink-182 e Kings of Leon

MUG, Boa Vista e Piedade fazem festa das campeãs do Carnaval de Vitória 2024

Pré-venda liberada para o Festival de Alegre 2024; saiba como garantir seu ingresso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados