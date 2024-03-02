Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
Veja horários do Lollapalooza 2024, com Sam Smith, Blink-182 e Kings of Leon

Festival de música acontece entre os dias 22 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo
Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Março de 2024 às 12:41

Sam Smith se apresenta no Lollapalooza 2024 Crédito: Shutterstock
O Lollapalooza divulgou nesta sexta-feira (1°) a programação oficial do festival de música, que acontece entre os dias 22 e 24 de março, por dia e horário.
Entre as principais atrações, os shows do Arcade Fire e do Blink-182 acontecem na sexta (22), às 20h10 e 21h30, respectivamente. Já no sábado (23), Limp Bizkit sobe ao palco principal às 19h55, enquanto Kings of Leon toca às 21h, e os Titãs, às 22h35. No domingo (24), Sam Smith se apresenta às 21h e Sza, por fim, encerra o festival às 22h50.
A organização do Lollapalooza também confirmou a renovação do aplicativo oficial do evento, que vai permitir que o público consulte a programação por dia, as atividades oferecidas por parceiros do festival e as opções de alimentação e bebidas no Autódromo de Interlagos. O software já pode ser baixado no Google Play Store e na Apple Store.
  • SEXTA-FEIRA, 22 DE MARÇO
  • Palco Budweiser
    12h45: Rancore
    14h45: Lourena
    16h55: Fletcher
    19h05: The Offspring
    21h30: Blink-182

  • Palco Samsung Galaxy
    13h45: Dexter 8º anjo
    15h50: Luísa Sonza
    18h: Jungle
    20h10: Arcade Fire

  • Palco Alternativo
    12h45: Nouvella
    14h45: Maneva
    16h55: Marcelo D2
    19h05: Baiana System
    21h30: The Blaze

  • Palco Perry's By Johnnie Walker
    12h: Ella Whatt
    12h45: From House To Disco
    13h30: Mary Mesk
    14h30: Ratier
    15h30: Mila Journée
    16h45: Classmatic
    18h: Kittin
    19h15: MK
    20h30: Dom Dolla
    21h45: Diplo

    • SÁBADO, 23 DE MARÇO
    • Palco Budweiser
      12h: Vencedor "Temos Vagas" 89 FM
      13h05: Tulipa Ruiz
      14h35: BK
      16h40: Jessie Reyez
      18h50: Thirty Seconds to Mars
      21h: Kings Of Leon

    • Palco Samsung Galaxy
      12h30: Supla
      13h50: MC Luanna
      15h35: Xamã
      17h45: Hoizer
      19h55: Limp Bizkit
      22h35: Titãs Encontro

    • Palco Alternativo
      12h: Stop Play Moon
      13h05: Day Limns
      14h35: Manu Gavassi
      16h40: Pierce the veil
      18h50: Kevin O Chris
      21h15: King Gizzard & The Lizard Wizard

    • Palco Perry's By Johnnie Walker
      12h: Marina Dias
      12h45: Giu
      13h30: Riascode
      14h30: Jessica Brankka
      15h30: Sarah Stenzel B2B Curol
      16h45: Gabe
      18h: Groove Delight
      19h15: Loud Luxury
      20h30: Timmy Trumpet
      21h45: Above & Beyon

    • DOMINGO, 24 DE MARÇO
    • Palco Budweiser
      12h45: Benziê
      14h30: Hungria
      16h40: Nothing But Thieves
      18h50: Phoenix
      21h30: SZA

    • Palco Samsung Galaxy
      12h: YMA
      13h30: Braza
      15h35: Dayglow
      17h45: Gilberto Gil
      19h55: Sam Smith
      22h50: Greta Van Fleet

    • Palco Alternativo
      14h30: Céu
      16h40: Rael
      18h50: Omar Apollo
      21h30: The Driver Era

    • Palco Perry's By Johnnie Walker
      12h: DJ Subúrbia
      13h: MC Soffia
      14h: Vulgo FK + Dricka
      15h15: TZ da Coronel + Oruam
      16h45: Livinho + MC Davi
      18h: J. Worra
      19h15: Dombresky
      20h30: Zhu
      21h45: Medusa

    Viu algum erro?
    Fale com a redação
    Informar erro!

    Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

    Fale com a gente

    Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

    A Gazeta integra o

    Saiba mais

    Recomendado para você

    Imagem de destaque
    Viagens no trem de passageiros de Vitória a Minas são retomadas nesta terça (21)
    Homem querendo fazer xixi
    Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
    Imagem de destaque
    5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 

    Privacidade e segurança

    © 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados