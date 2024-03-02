Veja horários do Lollapalooza 2024, com Sam Smith, Blink-182 e Kings of Leon

O Lollapalooza divulgou nesta sexta-feira (1°) a programação oficial do festival de música, que acontece entre os dias 22 e 24 de março, por dia e horário.
Entre as principais atrações, os shows do Arcade Fire e do Blink-182 acontecem na sexta (22), às 20h10 e 21h30, respectivamente. Já no sábado (23), Limp Bizkit sobe ao palco principal às 19h55, enquanto Kings of Leon toca às 21h, e os Titãs, às 22h35. No domingo (24), Sam Smith se apresenta às 21h e Sza, por fim, encerra o festival às 22h50.
A organização do Lollapalooza também confirmou a renovação do aplicativo oficial do evento, que vai permitir que o público consulte a programação por dia, as atividades oferecidas por parceiros do festival e as opções de alimentação e bebidas no Autódromo de Interlagos. O software já pode ser baixado no Google Play Store e na Apple Store.
- SEXTA-FEIRA, 22 DE MARÇO
- Palco Budweiser
12h45: Rancore
14h45: Lourena
16h55: Fletcher
19h05: The Offspring
21h30: Blink-182
- Palco Samsung Galaxy
13h45: Dexter 8º anjo
15h50: Luísa Sonza
18h: Jungle
20h10: Arcade Fire
- Palco Alternativo
12h45: Nouvella
14h45: Maneva
16h55: Marcelo D2
19h05: Baiana System
21h30: The Blaze
- Palco Perry's By Johnnie Walker
12h: Ella Whatt
12h45: From House To Disco
13h30: Mary Mesk
14h30: Ratier
15h30: Mila Journée
16h45: Classmatic
18h: Kittin
19h15: MK
20h30: Dom Dolla
21h45: Diplo
- SÁBADO, 23 DE MARÇO
- Palco Budweiser
12h: Vencedor "Temos Vagas" 89 FM
13h05: Tulipa Ruiz
14h35: BK
16h40: Jessie Reyez
18h50: Thirty Seconds to Mars
21h: Kings Of Leon
- Palco Samsung Galaxy
12h30: Supla
13h50: MC Luanna
15h35: Xamã
17h45: Hoizer
19h55: Limp Bizkit
22h35: Titãs Encontro
- Palco Alternativo
12h: Stop Play Moon
13h05: Day Limns
14h35: Manu Gavassi
16h40: Pierce the veil
18h50: Kevin O Chris
21h15: King Gizzard & The Lizard Wizard
- Palco Perry's By Johnnie Walker
12h: Marina Dias
12h45: Giu
13h30: Riascode
14h30: Jessica Brankka
15h30: Sarah Stenzel B2B Curol
16h45: Gabe
18h: Groove Delight
19h15: Loud Luxury
20h30: Timmy Trumpet
21h45: Above & Beyon
- DOMINGO, 24 DE MARÇO
- Palco Budweiser
12h45: Benziê
14h30: Hungria
16h40: Nothing But Thieves
18h50: Phoenix
21h30: SZA
- Palco Samsung Galaxy
12h: YMA
13h30: Braza
15h35: Dayglow
17h45: Gilberto Gil
19h55: Sam Smith
22h50: Greta Van Fleet
- Palco Alternativo
14h30: Céu
16h40: Rael
18h50: Omar Apollo
21h30: The Driver Era
- Palco Perry's By Johnnie Walker
12h: DJ Subúrbia
13h: MC Soffia
14h: Vulgo FK + Dricka
15h15: TZ da Coronel + Oruam
16h45: Livinho + MC Davi
18h: J. Worra
19h15: Dombresky
20h30: Zhu
21h45: Medusa