Paramore cancela show que faria no Lollapalooza; veja como solicitar reembolso

Capa do novo single Verificado “This Is Why,” Crédito: Instagram (@paramore)/ Foto: Zachary Gray

A organização do Lollapalooza anunciou, nesta quinta-feira, dia 18, que a banda Paramore cancelou sua apresentação na versão brasileira do festival. Dono de hits como o recente "This Is Why", o grupo seria a principal atração do sábado, dia 23 de março.

Conhecida pelo sucesso "Use Somebody", a banda Kings of Leon, que esteve no Lollapalooza Brasil em 2019, foi anunciada como sua substituta. A organização do Lollapalooza, em publicação no Instagram, se limitou a dizer que o Paramore cancelou a vinda ao país por motivos pessoais.

Para aqueles que tinham ingressos do tipo Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day para o sábado, é possível solicitar reembolso. O pedido deve ser feito entre os dias 19 e 28 de janeiro. Somente titulares dos ingressos podem realizar a solicitação.

O Paramore esteve no Brasil em março do ano passado para uma série de shows em São Paulo e no Rio de Janeiro, após um hiato de seis anos interrompido com o disco "This Is Why", também de 2023.