Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festival

Lollapalooza 2024 divulga line-up de cada dia; confira

Festival acontece nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 14:42

SZA foi a recordista de indicações ao Grammy 2024
SZA foi a recordista de indicações ao Grammy 2024 Crédito: Shutterstock
O Lollapalooza 2024 divulgou o line-up de cada um dos dias do festival, que acontecem em 22, 23 e 24 de março de 2024 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Blink-182 e Arcade Fire são os headliners da sexta-feira (22). Além disso, Luísa Sonza, Baianasystem e Marcelo D2 estão entre os destaques nacionais.
Já no sábado (23), Paramore, Limp Bizkit e Titãs dominam o palco principal. Kevin o Chris e Xamã também se apresentam no dia.
SZA e Sam Smith encerram o festival no domingo (24), com Gilberto Gil e mais artistas tocando nos outros palcos.

INGRESSOS

Nesta terça-feira (21), só está disponível para compra a modalidade Lolla Pass. O ingresso dá direito à entrada nos três dias de festival. Confira os preços do primeiro lote, disponível até quando esgotar o estoque.
Inteira: R$ 2.250 na bilheteria oficial em São Paulo, no Tokio Marine Hall (R. Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio). A bilheteria online tem uma taxa de R$ 450, totalizando R$ 2.700
Meia: R$ 1.125 na bilheteria oficial e R$ 1.350 na bilheteria online
Entrada social: R$ 1.277,50 na bilheteria oficial e R$ 1.525 na bilheteria online
Estão disponíveis ingressos mais caros nos espaços VIP. A modalidade Lolla Lounge Pass by Vivo custa R$ 2.850 a mais e dá acesso a uma área com comidas e bebidas inclusas no valor do ingresso, after party e fretado de ida e volta. Já a categoria Lolla Comfort Pass oferece lockers, área de descanso, banheiros próprios e pontos de alimentação, com ingressos que variam de R$ 2.200 a R$ 5.280. Clientes Bradesco têm 15% de desconto em todas as modalidades.
No mês passado, o Lollapalooza foi notificado por suposta violação da lei da meia-entrada. A notificação foi feita pela Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) após denúncia da UNE (União Nacional dos Estudantes). Isso porque a meia-entrada é metade do valor da inteira, e não da entrada social - que está disponível para todos os consumidores e cujo valor quase se iguala à meia. Além disso, na categoria Lolla Lounge, o adicional de R$ 2.850 é o mesmo para todos, independente do direito à meia-entrada.

Veja Também

Priscilla, ex-Alcantara, grava com Bonde do Tigrão sob fúria conservadora

Taylor Swift encerra turnê no Rio de Janeiro sem protesto dos fãs ou menção à morte

Taylor Swift é a artista que mais emite carbono, com jatinho de R$ 200 milhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados