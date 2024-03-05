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Documentário sobre MC Daleste vira novo fenômeno do Globoplay e supera novelas

'MC Daleste Mataram o Pobre Loco' teve primeira semana de estreia atrás apenas do BBB 24 e 'Renascer'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Março de 2024 às 09:59

MC Daleste foi morto em 2012 durante um show: documentário sobre sua história vira fenômeno de audiência no Globoplay
MC Daleste foi morto em 2012 durante um show: documentário sobre sua história vira fenômeno de audiência no Globoplay Crédito: Divulgação
Lançado no último dia 23 de fevereiro, o documentário que conta a história do funkeiro MC Daleste (1992-2013) virou o novo fenômeno de audiência do Globoplay, o serviço de streaming da Globo.
Segundo dados de audiência obtidos pelo F5, "MC Daleste - Mataram o Pobre Loco", a produção ficou em primeiro lugar em consumo entre todos os documentários e séries da plataforma na primeira semana de publicação.
Além disso, entre os dias 23 a 29 de fevereiro, o documentário foi o terceiro conteúdo mais procurado pelos usuários da plataforma de streaming, ficando atrás apenas da novela "Renascer", no ar no horário das nove em TV aberta, e do BBB 24, campeão de público no Globoplay desde sempre.
A primeira semana da produção superou as novelas 'Elas por Elas' e 'Fuzuê', exibidas em TV aberta, mas que não estão com grandes acessos no streaming.
"MC Daleste - Mataram o Pobre Loco" fala do cantor de funk Daniel Pellegrini, o MC Daleste, assassinado com dois tiros enquanto se apresentava em um show em Campinas, São Paulo. Morto com apenas 20 anos, ele virou lenda nas periferias do Brasil.
O crime, que completou 10 anos em 2023, continua impune e sem culpados presos. O documentário traz novos testemunhos sobre o caso e tenta provocar o telespectador a pensar sobre a impunidade.
A direção do documentário é dos jornalistas Eliane Scardovelli e Guilherme Belarmino, que trabalharam no programa Profissão Repórter, comandado por Caco Barcellos na Globo.

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