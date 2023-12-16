Luísa Sonza rebate críticas por documentário da Netflix: ‘Essa galera é burra’

Documentário sobre a vida e carreira de Luísa Sonza está em cartaz na Netflix Crédito: Netflix

Luísa Sonza rebateu críticas pela sua série documental Se Eu Fosse Luísa Sonza, da Netflix. Em entrevista à revista Billboard Brasil, a cantora disse que soube das reações positivas e negativas à obra por meio de sua equipe.

“Sabe quando Caetano fala em Vox Populi: ‘Você é burra, eu não consigo nem gravar o que você está falando’? Essa galera [que critica] é burra, e eu não consigo gravar exatamente o que eles falam. Eu não vou responder, é de tamanha burrice que eu prefiro não revidar. Não tem como conversar de igual para igual”, disse ela.

A cantora ainda agradeceu quem elogiou a obra e enviou mensagens de carinho. “Com quem quer entender [o documentário] e quer conversar, tem sido um papo legal. Tenho recebido muitas formas de amor, comentários positivos”, completou Luísa.

COMO É O DOCUMENTÁRIO DE LUÍSA SONZA?

Na obra, Luísa detalha sua vida íntima e profissional, como o casamento com o youtuber Whindersson Nunes. Segundo os depoimentos, a relação esfriou após uma viagem de Whindersson, da qual “ele voltou diferente” e entrou em depressão.

Com isso, o humorista começou a usar muitas drogas e se afastou de Luísa, então sua esposa. “Ele preferia ficar com os amigos, as drogas, do que ficar com ela”, conta Tay Vargas, ex-assistente pessoal da artista.

Whindersson também fala sobre o assunto na produção, afirmando que “usava a droga que queria”. “Porque aquela ilusão, mesmo, é mais divertido. ‘Não sei o que está acontecendo, não vou lembrar amanhã’, uma parada assim, dia após dia. Tive que admitir que estava meio perdido mesmo”.

Segundo ele, a decisão de se separar partiu dele. “Já não tinha mais vontade. [Era tipo] dois primos que se reuniam no Natal, sabe? Tudo que um casal fazia, menos o amor do casal”, finalizou.