Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Luísa Sonza rebate críticas por documentário da Netflix: ‘Essa galera é burra’
Deu B.O.

Luísa Sonza rebate críticas por documentário da Netflix: ‘Essa galera é burra’

Cantora lançou nesta semana na plataforma jornalístico "Se Eu Fosse Luísa Sonza" sobre vida pessoal e profissional
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 12:33

Documentário sobre a vida e carreira de Luísa Sonza está em cartaz na Netflix
Documentário sobre a vida e carreira de Luísa Sonza está em cartaz na Netflix Crédito: Netflix
Luísa Sonza rebateu críticas pela sua série documental Se Eu Fosse Luísa Sonza, da Netflix. Em entrevista à revista Billboard Brasil, a cantora disse que soube das reações positivas e negativas à obra por meio de sua equipe.
“Sabe quando Caetano fala em Vox Populi: ‘Você é burra, eu não consigo nem gravar o que você está falando’? Essa galera [que critica] é burra, e eu não consigo gravar exatamente o que eles falam. Eu não vou responder, é de tamanha burrice que eu prefiro não revidar. Não tem como conversar de igual para igual”, disse ela.
A cantora ainda agradeceu quem elogiou a obra e enviou mensagens de carinho. “Com quem quer entender [o documentário] e quer conversar, tem sido um papo legal. Tenho recebido muitas formas de amor, comentários positivos”, completou Luísa.

COMO É O DOCUMENTÁRIO DE LUÍSA SONZA?

Na obra, Luísa detalha sua vida íntima e profissional, como o casamento com o youtuber Whindersson Nunes. Segundo os depoimentos, a relação esfriou após uma viagem de Whindersson, da qual “ele voltou diferente” e entrou em depressão.
Com isso, o humorista começou a usar muitas drogas e se afastou de Luísa, então sua esposa. “Ele preferia ficar com os amigos, as drogas, do que ficar com ela”, conta Tay Vargas, ex-assistente pessoal da artista.
Whindersson também fala sobre o assunto na produção, afirmando que “usava a droga que queria”. “Porque aquela ilusão, mesmo, é mais divertido. ‘Não sei o que está acontecendo, não vou lembrar amanhã’, uma parada assim, dia após dia. Tive que admitir que estava meio perdido mesmo”.
Segundo ele, a decisão de se separar partiu dele. “Já não tinha mais vontade. [Era tipo] dois primos que se reuniam no Natal, sabe? Tudo que um casal fazia, menos o amor do casal”, finalizou.
Na época, Luísa assumiu o namoro com o cantor Vitão e foi muito criticada nas redes. Ela foi acusada de trair Whindersson, que negou haver qualquer infidelidade.

Veja Também

Luísa Sonza explica por que não foi ao palco receber prêmio por 'Chico'

Três meses após trair Luísa Sonza, Chico Moedas pede desculpas a quem 'se sentiu decepcionado'

Rock in Rio anuncia Luísa Sonza após esgotar ingressos antecipados em duas horas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luisa Sonza Netflix
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção
Candidato ao governo do ES, Ricardo Ferraço diz respeitar neutralidade do PSD
juiz, mandados, ordens, justiça
Acusada por morte de ciclista é denunciada por furto em loja de shopping no ES
Palácio Anchieta
Como fica a corrida ao Palácio Anchieta com o fim das convenções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados