Ludmilla volta a defender a esposa após quadro de Paulo Vieira no "BBB 22"

Brunna Gonçalves com a esposa, Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram

Ludmilla, 26, não perde oportunidade de defender a participação de Brunna Gonçalves no BBB 22 (Globo). Após trocar de mensagens irônicas com Boninho, 60, a cantora usou as redes sociais de novo nesta noite de quarta (2) para responder à citação feita por Paulo Vieira, 29, no quadro "Big Terapia".

No programa, o humorista disse que a esposa da artista anda "sumida" e depois brincou: "Vou falar da Brunna não que a Ludmilla fica chateada". Ela, por sua vez, disse em seu Twitter que não se importa e aproveitou para dar uma alfinetada.

"Pode falar da Bru, sim, @paulovieirareal! Aliás, aqui no Twitter só se fala dela. Imagina se não fosse planta? o Brasil não tá preparado pra essa mulher e pra forças que não são brutas, mas vocês não estão prontos pra essa conversa", escreveu.

Pode falar da Bru, sim, @paulovieirareal! Aliás, aqui no Twitter só se fala dela 😂 Imagina se não fosse planta? 🤔 o Brasil não tá preparado pra essa mulher e pra forças que não são brutas, mas vocês não estão prontos pra essa conversa… https://t.co/zk2X24SJkq — LUDMILLA 🤙🏾 (@Ludmilla) February 3, 2022

A dançarina tem sido chamada de "planta" pelos telespectadores. A referência é usada quando uma pessoa é muito apagada no programa. Os internautas, inclusive, responderam ao recado de Ludmilla e concordaram que ela está se doendo com as críticas direcionadas à Brunna.

"Entendo você defender sua esposa Lud. Faria o mesmo. Mas ela é planta amiga, aceita e tá tudo bem também. Melhor ser planta do que fazer merda e ser cancelada", respondeu um seguidor. "Lud te admiro como artista e pessoa, a Brunna parece ser uma esposa e mulher maravilhosa, mas no jogo do BBB ela não está rendendo, quem sabe quando a paz dali acabar ela seja uma jogadora interessante", opinou outra pessoa.

Teve quem também saiu em defesa da dançarina e apoiou a Ludmilla. " Melhores respostas, sensata demais. Nós fãs sabemos quanto Bruninha merece muito mais, menina tem uma das melhores opiniões sobre jogo, dança para caralh* limpa até banheiro lá no BBB e ainda por cima é um amorzinho, sincera que fala na cara dos machos", digitou um fã clube.