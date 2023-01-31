Ludmilla convida senhora para subir ao palco durante show em São Paulo Crédito: Futura Press/Folhapress

A cantora Ludmilla fez um show em Praia Grande, em São Paulo, e surpreendeu os fãs, ou melhor, uma fã que estava na plateia. Angélica, de 76 anos, tinha o sonho de conhecer a artista. Após cantar alguns de seus sucessos, ela recebeu a senhora no palco.

No Twitter, Ludmila comentou um vídeo em que aparece abraçando a fã. "Vocês não sabem o quanto eu fico feliz de olhar lá de cima do palco e ver que tem pessoas de todas as idades e gêneros cantando as minhas músicas. Momentos como esse me fazem muito feliz. Amo vcs!", escreveu a artista.

Vocês não sabem o quanto eu fico feliz de olhar lá de cima do palco e ver que tem pessoas de todas as idades e gêneros cantando as minhas músicas. Momentos como esse me fazem muito feliz. Amo vcs! ❤️ https://t.co/MQSnji97Yn — LUDMILLA (@Ludmilla) January 30, 2023