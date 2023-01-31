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  • Kim Kardashian se irrita com paparazzo após pergunta sobre Kanye West: ‘Não fale disso comigo’
Após jogo de basquete

Kim Kardashian se irrita com paparazzo após pergunta sobre Kanye West: ‘Não fale disso comigo’

Empresária estava acompanhada dos filhos North West, de 9 anos, e Saint, de 7; assista ao vídeo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 09:21

Kim Kardashian pede a papparazzi que não comente sobre incidente do ex-marido, Kanye West, na frente dos filhos
Kim Kardashian pede a papparazzi que não comente sobre incidente do ex-marido, Kanye West, na frente dos filhos Crédito: Instagram/@kimkardashian
Kim Kardashian se irritou com um paparazzo após o homem ter perguntado sobre um suposto incidente envolvendo seu ex-marido, o rapper Kanye West.
De acordo com o site Page Six, ele estaria sendo investigado após ter arrancado o celular de uma mulher que o filmava e jogado o objeto no chão.
O episódio teria acontecido na última sexta-feira, 27, mesmo dia em que a empresária foi confrontada pelo fotógrafo.
Ela foi assistir ao jogo de basquete da filha, North West, de 9 anos, e estava saindo do ginásio acompanhada da menina e do filho Saint, de 7, quando foi questionada sobre a suposta agressão.
O momento estava sendo gravado e, alguns instantes depois da pergunta, é possível ouvir uma criança gritando: “Por favor, vá embora”.
Em seguida, Kim ajuda os filhos a subirem no banco de trás do carro e se vira para o paparazzo. “Não fale disso comigo na frente dos meus filhos”, responde.
O fotógrafo então pede desculpas e outra pessoa pode ser ouvida dizendo: “Não fui eu”. Confira o momento:

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