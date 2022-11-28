Ludmilla anuncia cruzeiro temático de ‘Numanice’ com três dias de festa

A cantora Ludmilla Crédito: Instagram/@ludmilla

Ludmilla se apresentou no cruzeiro temático Navio da Mix e anunciou, no sábado, 26, que terá o Navio Numanice em breve. A cantora disse que o festival em alto-mar terá três dias de duração, com pagode e funk, mas que ainda não há data definida.

"Em um dia [do festival], vai ser Numanice pagode, vou chamar vários pagodeiros para vir para cá. No outro dia vai ser um funk, mas vai ser uma p***ria, uma tabacada. Quem é casado, tem que ver isso aí, vai ter que abrir o negócio para vir para cá", disse ela.

Ludmilla anunciando o Navio Numanice com 3 dias de festa. Bora pro alto mar com a Lud?!????♥️ pic.twitter.com/qko0fVaR3h — Karla Rossana?? (@KarlaRossanaS) November 27, 2022

A cantora afirmou ainda não saber como será o terceiro dia do festival, mas sugeriu shows de música eletrônica. "Já prepara o dinheiro. Para pagar o dinheiro com agiota", brincou a artista durante o anúncio.