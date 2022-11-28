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Ludmilla anuncia cruzeiro temático de ‘Numanice’ com três dias de festa

Cantora também se apresenta no ‘Ws Onboard’, de Wesley Safadão, que ocorre na Flórida, nos Estados Unidos, em julho de 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 07:52

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Instagram/@ludmilla
Ludmilla se apresentou no cruzeiro temático Navio da Mix e anunciou, no sábado, 26, que terá o Navio Numanice em breve. A cantora disse que o festival em alto-mar terá três dias de duração, com pagode e funk, mas que ainda não há data definida.
"Em um dia [do festival], vai ser Numanice pagode, vou chamar vários pagodeiros para vir para cá. No outro dia vai ser um funk, mas vai ser uma p***ria, uma tabacada. Quem é casado, tem que ver isso aí, vai ter que abrir o negócio para vir para cá", disse ela.
A cantora afirmou ainda não saber como será o terceiro dia do festival, mas sugeriu shows de música eletrônica. "Já prepara o dinheiro. Para pagar o dinheiro com agiota", brincou a artista durante o anúncio.
Ludmilla também se apresenta no WS Onboard, de Wesley Safadão, na Flórida, nos Estados Unidos, entre os dias 10 e 13 de julho de 2023. Além dela, o line-up do evento conta com shows de Léo Santana, Bell Marques, Zé Neto & Cristiano.

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