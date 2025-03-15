Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Luciana Gimenez passa por cirurgia de emergência; saiba o que ela tem

Apresentadora de 55 anos tranquilizou os fãs, afirmando que está se "recuperando direitinho" e recebendo muito carinho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Março de 2025 às 10:18

Apresentadora Luciana Gimenez
Apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Instagram/@lucianagimenez
A apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, passou por uma cirurgia de emergência nesta sexta-feira, 14, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento foi realizado para correção de uma hérnia de disco cervical.
Segundo comunicado divulgado pelo hospital e pela equipe do médico Alberto Gotfryd, a cirurgia "transcorreu com êxito, sem intercorrências". A apresentadora já está no quarto e iniciou sessões de fisioterapia.
Em seu Instagram, Luciana tranquilizou os fãs, afirmando que está se "recuperando direitinho" e "recebendo muito carinho".

Veja Também

'Resquícios do Carnaval', diz Luciana Gimenez após ser hospitalizada

"Acho que curti tanto o carnaval que agora tive que correr atrás do prejuízo, né? Mas faz parte! Quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa muito mais do 'after' do que do hospital, mas tem horas que precisamos olhar para nós mesmos e receber o tratamento devido", escreveu.
"Estou na mão de uma ótima equipe médica! O importante é que logo mais estou de volta e cheia de energia! Vamos que vamos! Obrigada pelo carinho de sempre! Vejo vocês no próximo after", completou.
Conforme o Hospital Albert Einstein, a hérnia de disco cervical ocorre quando o disco intervertebral, uma espécie de amortecedor entre as vértebras, desloca-se da sua posição normal e encosta no nervo ou raiz cervical. Ela pode gerar dor, formigamento e perda de força.

Veja Também

Modelo afirma que fez sexo com Neymar em festa privada

Atacante Richarlison pesca e solta pipa durante visita ao ES

Os detalhes do casamento milionário do capixaba Marcus Buaiz e Ísis Valverde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Hospital Albert Einstein luciana gimenez Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
IA já reduz emprego e renda de jovens brasileiros, diz estudo
Carro da PF fazendo escolta da prisão do Daniel Vocaro
Exército credenciou Master para empréstimos consignados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados