Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, aparece dançando em vídeo em Vitória

Lucas Souza dançou em uma lancha em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@lucassouza_ofl

Lucas Souza ficou conhecido após se casar com a cantora Jojo Todynho e participar do reality show A Fazenda. Agora, o influencer já acumula mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais e o casal não está mais junto.

Através do Instagram, Lucas divulgou um vídeo dançando e sensualizando ao som da música Sombra Desconhecida de Luana Prado e Zé Neto & Cristiano em uma lancha na Ilha do Frade, em Vitória.

RELEMBRE

Este ano, Lucas se assumiu bissexual através das redes sociais e o post gerou uma série de ataques bifóbicos. Depois da separação, Jojo Todynho revelou que encontrou mensagens do influencer com outros homens enquanto ainda estavam juntos.