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De sunga

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, aparece dançando em vídeo em Vitória

De passagem pelo ES, o influencer aproveitou os dias de sol para sensualizar em uma lancha na Ilha do Frade; confira o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 15:40

Lucas Souza, ex-namorado de Jojo Todynho, parece dançando em Vitória
Lucas Souza dançou em uma lancha em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@lucassouza_ofl
Lucas Souza ficou conhecido após se casar com a cantora Jojo Todynho e participar do reality show A Fazenda. Agora, o influencer já acumula mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais e o casal não está mais junto. 
Através do Instagram, Lucas divulgou um vídeo dançando e sensualizando ao som da música Sombra Desconhecida de Luana Prado e Zé Neto & Cristiano em uma lancha na Ilha do Frade, em Vitória.

RELEMBRE

Este ano, Lucas se assumiu bissexual através das redes sociais e o post gerou uma série de ataques bifóbicos. Depois da separação, Jojo Todynho revelou que encontrou mensagens do influencer com outros homens enquanto ainda estavam juntos. 
Durante A Fazenda, Lucas Souza e Kally Fonseca brigaram. A cantora dizia que sabia de um segredo do influencer. De acordo com informações do Metrópoles, o segredo era o relacionamento de Lucas com o stylist Laéllyo Mesquita. A relação foi exposta recentemente, com direito a fotos e vídeos do casal.

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