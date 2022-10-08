Lucas Souza anuncia separação com Jojo Todynho: ‘Não está sendo fácil’

Jojo Todynho e Lucas Souza anunciaram separação Crédito: Reprodução/Instagram/@jojotodynho

Lucas Souza anunciou nas redes sociais, neste sábado (8), o fim do casamento com Jojo Todynho. O matrimônio do casal, firmado em janeiro deste ano, no Rio de Janeiro, chegou ao fim em menos de um ano. O influenciador postou uma foto em seu perfil do Instagram desabafando sobre o término da relação.

“Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais. Em respeito às pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida onde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados”, começou o comunicado.

Em seguida, o militar pediu para que as pessoas respeitassem seu momento e ainda desejou votos de felicidade para a cantora. “Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim. Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem”, finalizou Lucas.

PEGA DE SURPRESA

Após Lucas anunciar o término da relação, neste sábado (08), a cantora foi aos stories do Instagram para expressar surpresa em relação ao post do ex-marido. "Boa tarde, meus amores. Olha, gente. Estou no shopping, vou sentar para ler. Não estou sabendo de nada. Vim trazer minha afilhada para comprar um presente dela", começou Jojo.

“Hoje eu e Lucas tivemos uma briga de casal como todo mundo briga e ele tomou a atitude dele. Está tudo certo. Desde já quero agradecer a todos que estão me mandando mensagem de carinho”, finalizou a artista.