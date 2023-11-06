Lucas Bissoli e Eslovênia Marques terminam o namoro

Lucas Bissoli e Eslovênia terminam o namoro Crédito: Reprodução/Instagram/@eslomarques

Os ex-BBBs Lucas Bissoli e Eslovênia Marques não estão mais juntos. O anúncio foi feito pela paraibana no Instagram, nesta segunda-feira (6), informando que a decisão do término não partiu dela.

“Não é um momento leve ou fácil. Apesar do afeto nutrido e que naturalmente ainda sentem um pelo outro, a decisão do término não partiu de Eslovênia. Ela, no entanto, respeita as escolhas tomadas", diz trecho do comunicado.

Eslovênia Marques anunciou o fim do namoro com Lucas Bissoli Crédito: Instagram/@eslomarques

Também no Instagram, Lucas disse que o fim não foi por falta de amor. "Agora, trilhamos caminhos distintos, e quero que o afeto e o respeito persistam, pois a separação não se deve à ausência de amor", disse ele, que elogiou a ex na nota publicada nos stories.

Em seu texto, Eslô ainda pede que o término seja tratado com respeito. “Pedimos que os seguidores e mídia tratem deste assunto com o mesmo respeito que Eslô sempre mostrou para com todo mundo. E reforçamos que a nossa equipe deseja sucesso e felicidade a Lucas”, finaliza.