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Lucas Bissoli e Eslovênia Marques terminam o namoro

Anúncio foi feito pela paraibana nas redes sociais. No comunicado, Eslô afirma que a decisão não partiu dela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 18:44

Lucas Bissoli apresenta Eslovênia para os avós no ES
Lucas Bissoli e Eslovênia terminam o namoro Crédito: Reprodução/Instagram/@eslomarques
Os ex-BBBs Lucas Bissoli e Eslovênia Marques não estão mais juntos. O anúncio foi feito pela paraibana no Instagram, nesta segunda-feira (6), informando que a decisão do término não partiu dela.
“Não é um momento leve ou fácil. Apesar do afeto nutrido e que naturalmente ainda sentem um pelo outro, a decisão do término não partiu de Eslovênia. Ela, no entanto, respeita as escolhas tomadas", diz trecho do comunicado.
Eslovênia Marques anunciou o fim do namoro com Lucas Bissoli
Eslovênia Marques anunciou o fim do namoro com Lucas Bissoli Crédito: Instagram/@eslomarques
Também no Instagram, Lucas disse que o fim não foi por falta de amor. "Agora, trilhamos caminhos distintos, e quero que o afeto e o respeito persistam, pois a separação não se deve à ausência de amor", disse ele, que elogiou a ex na nota publicada nos stories.
Em seu texto, Eslô ainda pede que o término seja tratado com respeito. “Pedimos que os seguidores e mídia tratem deste assunto com o mesmo respeito que Eslô sempre mostrou para com todo mundo. E reforçamos que a nossa equipe deseja sucesso e felicidade a Lucas”, finaliza.
Lucas Bissoli publica nota sobre o fim do namoro com Eslovênia Marques
Lucas Bissoli publica nota sobre o fim do namoro com Eslovênia Marques Crédito: Instagram/@bissolilucas

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