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Acidente

Louis Tomlinson, ex-One Direction, sofre acidente em Nova York

O cantor caiu e quebrou o braço após se apresentar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 16:14

Louis Tomlinson
Louis Tomlinson Crédito: Instagram/@louist91
O cantor, Louis Tomlinson, sofreu uma queda e quebrou o braço após se apresentar em Nova York. O ex-integrante da banda One Direction foi levado às pressas para o hospital e foi obrigado a desmarcar seu compromisso com os fãs.
Essa não é a primeira vez que Tomlinson se machuca nos palcos. Em abril deste ano, o cantor fraturou o cotovelo e se apresentou com uma tipoia em Wembley.
Dessa vez, Louis precisou cancelar as sessões de autógrafos que daria aos fãs nas lojas HMV. O astro viajaria para Londres, Manchester, Birmingham e Edimburgo para autografar o novo álbum, Faith in the Future, de alguns fãs no evento.
"Obrigado a todos que ouviram o novo álbum até agora, significa o mundo para mim. O show de ontem à noite, em Nova York, foi incrível. Infelizmente, no caminho de volta, eu 'consegui' cair e quebrar meu braço direito", anunciou em seu Instagram.
Na publicação, Louis disse que estava arrasado por ter que cancelar a sessão de autógrafos com os fãs e ressaltou que logo divulgaria novas datas para o evento.
"Então, estou arrasado em dizer que terei que reagendar os autógrafos na loja na próxima semana. Novas datas serão anunciadas em breve. Obrigado por todo o seu apoio e desculpe a quem estava vindo na próxima semana", destacou.
Com a notícia publicada na rede social, os seguidores estimaram melhoras ao músico e desejaram uma rápida recuperação.

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