Linn da Quebrada é internada em clínica de reabilitação para tratar depressão

Linn da Quebrada sobre o ‘BBB 22’ no ‘Encontro’: 'Meia Boca' Crédito: Instagram/@linndaquebrada

Linn da Quebrada foi internada em uma clínica de reabilitação para tratar um quadro de depressão. A assessoria da artista confirmou a informação à Folha de São Paulo.

Em abril, a cantora já havia anunciado que faria uma pausa na carreira para tratar da doença. "Para estar diante das câmeras e dos palcos de forma plena, é preciso estar com a saúde física e mental em dia. Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar", dizia o comunicado.

Lina publicou um vídeo nas redes sociais, em que diz que está "ótima" e que está cuidando da sua saúde mental: "Estou fazendo o que eu sinto que é o melhor para mim nesse momento". Ela disse que está aproveitando o retiro para escrever bastante e que deve voltar na sua melhor versão.

A cantora ainda chamou a atenção para o estigma das doenças mentais: "Não deveria ser taxado de alguma maneira problemática. A gente sabe que a depressão é um mal que acomete muitas pessoas, em todas as classes sociais. A gente tem que se cuidar".

Segundo a assessoria de Lina, os motivos que circulam sobre o seu estado de saúde não procedem. "Nada tem a ver com falta de visibilidade e de trabalhos. A cantora, inclusive, precisou abrir mão de trabalhos já agendados para priorizar a sua saúde", diz a nota enviada pela equipe.