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Linn da Quebrada é internada em clínica de reabilitação para tratar depressão

Cantora já havia anunciado uma pausa na carreira devido ao transtorno mental
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 16:17

Linn da Quebrada sobre o ‘BBB 22’ no ‘Encontro’: 'Meia Boca'
Linn da Quebrada sobre o ‘BBB 22’ no ‘Encontro’: 'Meia Boca' Crédito: Instagram/@linndaquebrada
Linn da Quebrada foi internada em uma clínica de reabilitação para tratar um quadro de depressão. A assessoria da artista confirmou a informação à Folha de São Paulo.
Em abril, a cantora já havia anunciado que faria uma pausa na carreira para tratar da doença. "Para estar diante das câmeras e dos palcos de forma plena, é preciso estar com a saúde física e mental em dia. Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar", dizia o comunicado.
Lina publicou um vídeo nas redes sociais, em que diz que está "ótima" e que está cuidando da sua saúde mental: "Estou fazendo o que eu sinto que é o melhor para mim nesse momento". Ela disse que está aproveitando o retiro para escrever bastante e que deve voltar na sua melhor versão.
A cantora ainda chamou a atenção para o estigma das doenças mentais: "Não deveria ser taxado de alguma maneira problemática. A gente sabe que a depressão é um mal que acomete muitas pessoas, em todas as classes sociais. A gente tem que se cuidar".
Segundo a assessoria de Lina, os motivos que circulam sobre o seu estado de saúde não procedem. "Nada tem a ver com falta de visibilidade e de trabalhos. A cantora, inclusive, precisou abrir mão de trabalhos já agendados para priorizar a sua saúde", diz a nota enviada pela equipe.
A cantora ainda chamou a atenção para o estigma das doenças mentais: "Não deveria ser taxado de alguma maneira problemática. A gente sabe que a depressão é um mal que acomete muitas pessoas, em todas as classes sociais. A gente tem que se cuidar".

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