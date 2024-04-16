Bella Campos desabafa sobre depressão: 'No limite da exaustão'

Bella Campos revelou ter sofrido um quadro de depressão no ano passado Crédito: Reprodução/Instagram/@bellacampox

Bella Campos, atriz que interpretou Muda no remake da novela Pantanal em 2022, desabafou sobre sua saúde mental nas redes sociais em fevereiro deste ano. No X (antigo Twitter), ela relevou um quadro de depressão.

"Foi horrível. Eu não conseguia sentir nenhum tipo de emoção, vivia em constante ansiedade, estava apática [...] Só estou falando isso aqui agora porque tirei forças do fundo meu útero, do fundo da minha alma", escreveu.

A atriz explicou que não desistiu de si mesma e que por isso conseguiu recuperar-se. Ela esclareceu que se sentia muito sozinha, já que não mora em sua cidade natal, Cuiabá, ao lado de sua família.

Poucas pessoas sabem, mas eu tive um quadro de depressão do começo ao meio do ano passado, poucas pessoas estiveram do meu lado nesse momento, eu não tinha ninguém da minha família nem tantos amigos por perto, alguns achavam exagero ou só que eu tava cansada de tanto trabalho(+) pic.twitter.com/vqToFNJzGV — BELLA CAMPOS (@bellacamposxx) February 26, 2024

Em entrevista a Glamour, Bella abordou o assunto mais uma vez. "O tema depressão ainda é bem sensível na sociedade e é difícil admitir isso até para mim mesma. Ao longo da vida, com os altos e baixos que enfrentamos, vamos percebendo que as conquistas não ocupam toda a realização e felicidade, elas são apenas parte de um processo".

Ela revelou que se sentia desmotivada e que nunca havia passado tanto tempo longe de sua família. A atriz ainda disse que trabalhou sua mente para superar a depressão.