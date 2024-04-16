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Bella Campos desabafa sobre depressão: 'No limite da exaustão'

A atriz teve um quadro de depressão após se mudar de sua cidade natal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 09:22

Bella Campos revelou ter sofrido um quadro de depressão no ano passado
Bella Campos revelou ter sofrido um quadro de depressão no ano passado Crédito: Reprodução/Instagram/@bellacampox
Bella Campos, atriz que interpretou Muda no remake da novela Pantanal em 2022, desabafou sobre sua saúde mental nas redes sociais em fevereiro deste ano. No X (antigo Twitter), ela relevou um quadro de depressão.
"Foi horrível. Eu não conseguia sentir nenhum tipo de emoção, vivia em constante ansiedade, estava apática [...] Só estou falando isso aqui agora porque tirei forças do fundo meu útero, do fundo da minha alma", escreveu.
A atriz explicou que não desistiu de si mesma e que por isso conseguiu recuperar-se. Ela esclareceu que se sentia muito sozinha, já que não mora em sua cidade natal, Cuiabá, ao lado de sua família.
Em entrevista a Glamour, Bella abordou o assunto mais uma vez. "O tema depressão ainda é bem sensível na sociedade e é difícil admitir isso até para mim mesma. Ao longo da vida, com os altos e baixos que enfrentamos, vamos percebendo que as conquistas não ocupam toda a realização e felicidade, elas são apenas parte de um processo".
Ela revelou que se sentia desmotivada e que nunca havia passado tanto tempo longe de sua família. A atriz ainda disse que trabalhou sua mente para superar a depressão.
"Hoje, o que eu levo disso é a sensação de trabalhar mais minha mente para ter mais calma e nunca mais me esquecer da Isabella Campos, mesmo sabendo de toda a proporção e amplitude que a 'Bella Campos da televisão' tem."

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