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Alane diz que se arrepende de flerte com Nizam: 'Quase atrapalhou meu jogo'

Bailarina paraense também lamenta não ter sido mais corajosa na atração: 'O medo me travava'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 09:13

Alane é a 21ª eliminada do BBB 24
Alane é a 21ª eliminada do BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo
Eliminada no 21º Paredão do BBB 24, Alane já conseguiu rever algumas cenas do reality e apontou um dos seus arrependimentos no jogo: o envolvimento com Nizam: "Acho que foi uma pessoa que quase atrapalhou meu jogo. Eu tive um início conturbado e muito por conta desse pseudo-relacionamento com ele", comentou
Alane ainda lembrou que o brother era bem diferente dela: "Ele era uma pessoa que eu discordava em várias coisas, nos posicionamentos e por... sei lá... uma carência, acabei me envolvendo e me arrependo", reconheceu a bailarina paraense.
A ex-sister também disse que se arrepende de não ter sido mais corajosa por medo de julgamentos e críticas. "Tive muito medo daqui de fora".
Ela continuou: "O medo me travava, então, hoje, vendo o carinho que eu recebi, acho que poderia ter sido um pouco mais destemida, de falar realmente o que eu pensava e sem medo", analisou.

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