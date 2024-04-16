Alane diz que se arrepende de flerte com Nizam: 'Quase atrapalhou meu jogo'

Alane é a 21ª eliminada do BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo

Eliminada no 21º Paredão do BBB 24, Alane já conseguiu rever algumas cenas do reality e apontou um dos seus arrependimentos no jogo: o envolvimento com Nizam: "Acho que foi uma pessoa que quase atrapalhou meu jogo. Eu tive um início conturbado e muito por conta desse pseudo-relacionamento com ele", comentou

Alane ainda lembrou que o brother era bem diferente dela: "Ele era uma pessoa que eu discordava em várias coisas, nos posicionamentos e por... sei lá... uma carência, acabei me envolvendo e me arrependo", reconheceu a bailarina paraense.

A ex-sister também disse que se arrepende de não ter sido mais corajosa por medo de julgamentos e críticas. "Tive muito medo daqui de fora".