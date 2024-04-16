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'Hormônios comandam', diz Fernanda Paes Leme após climão no aniversário de Bruno Gagliasso

Apresentadora, que está grávida de 40 semanas, reclamou do amigo em mensagem de parabéns
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 09:16

Fernanda Paes Leme
Fernanda Paes Leme Crédito: Reprodução/Instagram/@fepaesleme
Fernanda Paes Leme escreveu uma mensagem de aniversário um tanto dúbia para Bruno Gagliasso, que completou 42 anos no último sábado (13).
Após a repercussão negativa da publicação, ela apagou o story. No texto, a atriz aparentava estar chateada com Bruno.
"Eu nem lembro quando foi a última vez que o encontrei, que conversamos de verdade, que realmente estivéssemos próximos, olhando no olho. Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento, e quem sabe um dia eu saiba o porquê", escreveu Fernanda na mensagem em que parabenizava Bruno.
Além de amiga de longa data do ator, a apresentadora é funcionária da mulher dele, Giovanna Ewbank, em seu canal de YouTube Gioh. As duas apresentam juntas o "Quem Pode, Pod".
Na madrugada desta segunda-feira (15), Fernanda, que está na reta final da gravidez, fez um desabafo sobre as alterações no corpo e na mente. "Esse final de gravidez parece que passa em câmera lenta. A cabeça dá 'tilte'. O corpo cansa. Os hormônios comandam. Dias bons, outros nem tanto", escreveu.
Fernanda já está com 40 semanas de gestação e deve dar à luz nos próximos dias à primeira filha, que se chamará Pilar.
Alguns internautas interpretaram o desabafo como uma justificativa pela mensagem de aniversário enviesada que ela escreveu ao amigo, reclamando do afastamento dos dois.
Já Giovanna Ewbank se manifestou de forma elegante. A apresentadora postou uma foto com Bruno e os três filhos do casal e escreveu apenas: "Nada é mais importante do que vocês".
"Senti uma sutil indireta", comentou uma internauta. "Peguei a referência", concordou outro.
Fernanda Paes Leme escreve mensagem de aniversário a Bruno Gagliasso
Fernanda Paes Leme escreve mensagem de aniversário a Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução/X

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