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Internacional

Liam Payne: novo promotor assume caso e diz que exames toxicológicos ainda não foram concluídos

O Ministério Publico da Argentina informou que se reuniu com Geoff Payne e garantiu a ele que os exames toxicológicos ainda não foram divulgados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 09:23

Cantor Liam Payne morreu neste mês, na Argentina
Cantor Liam Payne morreu neste mês, na Argentina Crédito: Reprodução/Instagram
A investigação da morte de Liam Payne passou a ser liderada pelo promotor argentino Andrés Madrea nesta semana, com atenção ao pai do cantor, Geoff Payne. O ex-integrante da banda One Direction morreu na última quarta-feira, 16, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.
O Ministério Publico da Argentina informou que se reuniu com Geoff Payne e garantiu a ele que os exames toxicológicos ainda não foram divulgados, refutando os relatos de que haviam drogas no organismo do cantor.
"O representante do Ministério Público Fiscal informou ao pai que os exames toxicológicos e histopatológicos complementares à autopsia ainda não foram concluídos, e que seus resultados são necessários para decidir sobre a liberação do corpo", diz comunicado.
A nota também diz que o pai de Payne "expressou seu desejo de que seja investigado e conhecido o que ocorreu de fato e manifestou sua disposição para testemunhar sobre tudo que sabe da vida de seu filho, que possa ajudar na investigação".
A Procuradoria-Geral da República ainda disse que seu representante informou ao pai do músico que considerava a privacidade da família Payne uma prioridade. A informação foi publicada no portal institucional, fiscal.gob.ar.

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