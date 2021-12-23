Leticia Sabatella anuncia saída da Globo

A atriz Leticia Sabatella, 50, anunciou nesta quarta-feira (22) sua saída da TV Globo, após 30 anos. Ela fez o anúncio compartilhando um vídeo editado por fã clube, que compilava seus principais papéis na teledramaturgia.
"Eu tive um privilégio enorme de pertencer a esta História-Escola, sou profundamente grata à TV Globo e todos os artistas incríveis com quem aprendi tanto! Um ciclo lindamente forte e formador, que está por se encerrar. Meu momento é de nova sede, de dirigir, de criar mais e mais, de atuar, cantar, estudar novas linguagens sempre!", escreveu em publicação no Instagram.
"Quantas histórias de vida conheci nesta fábrica de aventuras! Desejo a todos os colegas, amigos, cúmplices de sonhos, muito amor, saúde, paz, luz e alegria!"
Sabatella já participou de novelas como "O Clone", "Caminho das Índias", "Sangue Bom" e "Tempo de Amar". Atualmente, a atriz integra o elenco da novela "Nos Tempos do Imperador", interpretando a imperatriz Teresa Cristina de Bragança.
Em 2021, também saíram da Globo Camila Queiroz, Camila Pitanga, Cissa Guimarães, Nathalia Dill, Grazi Massafera, Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães, Reynaldo Gianecchini, entre outros.