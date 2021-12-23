Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos projetos

Leticia Sabatella anuncia saída da Globo

Ela fez o anúncio compartilhando um vídeo editado por fã clube, que compilava seus principais papéis na teledramaturgia.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 20:02

Letícia Sabatella
Atualmente, a atriz integra o elenco da novela "Nos Tempos do Imperador" Crédito: Globo/Paulo Belote
A atriz Leticia Sabatella, 50, anunciou nesta quarta-feira (22) sua saída da TV Globo, após 30 anos. Ela fez o anúncio compartilhando um vídeo editado por fã clube, que compilava seus principais papéis na teledramaturgia.
"Eu tive um privilégio enorme de pertencer a esta História-Escola, sou profundamente grata à TV Globo e todos os artistas incríveis com quem aprendi tanto! Um ciclo lindamente forte e formador, que está por se encerrar. Meu momento é de nova sede, de dirigir, de criar mais e mais, de atuar, cantar, estudar novas linguagens sempre!", escreveu em publicação no Instagram.
"Quantas histórias de vida conheci nesta fábrica de aventuras! Desejo a todos os colegas, amigos, cúmplices de sonhos, muito amor, saúde, paz, luz e alegria!"
Sabatella já participou de novelas como "O Clone", "Caminho das Índias", "Sangue Bom" e "Tempo de Amar". Atualmente, a atriz integra o elenco da novela "Nos Tempos do Imperador", interpretando a imperatriz Teresa Cristina de Bragança.
Em 2021, também saíram da Globo Camila Queiroz, Camila Pitanga, Cissa Guimarães, Nathalia Dill, Grazi Massafera, Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães, Reynaldo Gianecchini, entre outros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango malpassado: entenda os riscos à saúde e como evitar contaminações
O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados