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Presente de Natal

Alok dá peruca do próprio cabelo de presente para criança com câncer

O DJ e a médica Romana Novais, sua esposa, fizeram uma surpresa para uma jovem paciente de câncer na quarta-feira (22). Em colaboração com a ONG Cabelegria, a menina Gigi recebeu uma peruca feita com fios de cabelo do próprio músico.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 17:02

DJ Alok
Alok cortou o cabelo que havia deixado crescer durante o isolamento Crédito: Instagram/alok
O DJ Alok e a médica Romana Novais, sua esposa, fizeram uma surpresa para uma jovem paciente de câncer na quarta-feira (22). Em colaboração com a ONG Cabelegria, a menina Gigi recebeu uma peruca feita com fios de cabelo do próprio músico.
Romana compartilhou em seus stories do Instagram o momento da entrega e a reação da menina, com permissão da mãe, Dami Eduarda. "[A criança] não sabe que vai receber essa peruca, ela está aqui no salão para um dia de beleza com a mãe dela", contou.
A menina, que raspou o cabelo por conta de seu tratamento médico, pediu à mãe uma peruca como presente de Natal. Ao recebê-la ao lado de sua família, Gigi ficou de queixo caído, sorrindo.
Além dos fios de Alok, que cortou o cabelo que havia deixado crescer durante o isolamento, outras pessoas que doaram para a Cabelegria colaboraram com a surpresa. A cabelereira do DJ, Rosangela Araújo, também participou.
"A Gigi ficou muito feliz!! E nós mais ainda de poder trazer um pouco de alegria nesse Natal para essa menininha tão guerreira", escreveu Romana na rede social. "Cabelo conta história, né? E a sua é de vitória, Gigi!"
Feliz com o novo visual, a pequena quis até gravar um TikTok divertido com Romana "batendo cabelo". "O mundo é seu, pequena! Tem muita coisa para viver e descobrir ainda", concluiu a médica.

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