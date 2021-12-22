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Bombou na web

"Chega a manteiga derrete": jovens revivem o meme em campanha de Natal do Maranhão

Governo divulgou uma campanha de Natal com as meninas que fizeram sucesso em vídeo da panificadora Alfa. No fim, elas revivem famoso jingle da padaria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 13:26

Meninas revivem o meme
Meninas revivem o meme "Chega a Manteiga Derrete", em campanha de Natal do Maranhão Crédito: Reprodução/Instagram
"Hummm.. chega a manteiga derrete!". Quem nunca ouviu essa frase em rodas de conversa de amigos? As meninas que geraram o meme ao protagonizarem o vídeo da panificadora Alfa, quando ainda eram crianças, em 2011, foram chamadas para reviver este momento. Consideradas "ícones" do Maranhão, as jovens Iris Ravelly e Regina Kelry protagonizam a campanha de Natal do Governo do Estado deste ano.
As duas aparecem numa paródia do remix que bombou nas redes nos últimos anos cantando sobre o que os turistas vão encontrar no Natal do Maranhão. Para matar a saudade dos fãs do meme, numa espécie de cenas pós créditos, elas ainda cantam novamente a canção de sucesso na web. Confira.
Em entrevista no Encontro do dia 24 de dezembro de 2020, as meninas falaram que ainda são reconhecidas quando passam na rua . Iris e Regina são filhas do radialista Veridiano Sousa, que fazia a publicidade da padaria na época. Valnery de Souza, dono da padaria, disse que o estabelecimento virou ponto turístico no interior do Maranhão.
"Nossa panificadora virou ponto turístico aqui em Codó, no Maranhão. Muita gente de fora vem tirar fotos e conhecer as meninas que fizeram o comercial. Isso é muito legal pra nós", contou ao Encontro.

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