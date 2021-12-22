"Chega a manteiga derrete": jovens revivem o meme em campanha de Natal do Maranhão

"Hummm.. chega a manteiga derrete!". Quem nunca ouviu essa frase em rodas de conversa de amigos? As meninas que geraram o meme ao protagonizarem o vídeo da panificadora Alfa, quando ainda eram crianças, em 2011, foram chamadas para reviver este momento. Consideradas "ícones" do Maranhão, as jovens Iris Ravelly e Regina Kelry protagonizam a campanha de Natal do Governo do Estado deste ano.
As duas aparecem numa paródia do remix que bombou nas redes nos últimos anos cantando sobre o que os turistas vão encontrar no Natal do Maranhão. Para matar a saudade dos fãs do meme, numa espécie de cenas pós créditos, elas ainda cantam novamente a canção de sucesso na web. Confira.
Em entrevista no Encontro do dia 24 de dezembro de 2020, as meninas falaram que ainda são reconhecidas quando passam na rua . Iris e Regina são filhas do radialista Veridiano Sousa, que fazia a publicidade da padaria na época. Valnery de Souza, dono da padaria, disse que o estabelecimento virou ponto turístico no interior do Maranhão.
"Nossa panificadora virou ponto turístico aqui em Codó, no Maranhão. Muita gente de fora vem tirar fotos e conhecer as meninas que fizeram o comercial. Isso é muito legal pra nós", contou ao Encontro.