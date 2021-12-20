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Virou meme

Esse menino ganha luminária no amigo secreto do 'Fantástico' e vira meme

'Esse Menino' deu um tênis personalizado para Marcos Mion no amigo secreto da Globo. A web não achou a brincadeira justa e o presente virou meme.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 10:48

O humorista Esse Menino ganhou uma luminária no amigo secreto do
O humorista Esse Menino ganhou uma luminária no amigo secreto do "Fantástico" Crédito: Reprodução/Internet/Twitter/@essemenino
Quem nunca deu um presente melhor do que ganhou no amigo secreto? Infelizmente o azar do ano ficou para o humorista “Esse Menino”, no tradicional amigo secreto do 'Fantástico', da TV Globo. O influenciador, conhecido pelos vídeos ironizando o presidente Jair Bolsonaro sobre a vacina da Covid-19, acabou ganhando uma luminária na brincadeira.
"Esse menino", por sua vez, deu um tênis criativo e personalizado para o seu amigo secreto, o apresentador Marcos Mion. O ator Michel Gomes, da novela "Nos Tempos do Imperador", foi quem presenteou o humorista com o item. 
"Uma fina luminária. Tudo de bom, tudo de bom. Para iluminar as ideias, né? Vou fazer bom uso dessa gracinha, principalmente para escrever meus roteirinhos, minhas ideias, minhas pirações. Tudo de bom. Obrigado, viu querido", disse o humorista na brincadeira.
O humorista Esse Menino ganhou uma luminária no amigo secreto do
O humorista Esse Menino ganhou uma luminária no amigo secreto do "Fantástico" Crédito: Reprodução/Instagram/@essemenino
Após a troca de presentes, a internet lotou as redes sociais de memes e cobrou justiça.

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