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Thaila Ayala se declara a Renato Góes no dia do aniversário do ator

Atriz contou que marido pediu um filho antes de oficializar namoro com ela. Thaila parabenizou Renato pelo aniversário de 35 anos neste domingo (19).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 08:28

Thaila Ayala e Renato Góes
Thaila Ayala e Renato Góes Crédito: Reprodução/Instagram/@renatogoess
Thaila Ayala, 35, contou que o marido, Renato Góes, confidenciou que queria ter um filho com ela antes mesmo de pedi-la em namoro. "Foi um choque para mim, porque eu que nunca tinha pensado em ter um filho saquei ali mesmo que você seria o pai do meu filho", declarou-se a atriz ao ator, ao parabenizá-lo pelo aniversário de 35 anos neste domingo (19).
"E cá estamos celebrando o seu dia, seu aniversário com o maior presente que poderíamos ter. Eu te amo
e te celebro hoje e sempre! Parabéns pelo seu dia e por ser o melhor pai do mundo", finalizou Ayala, postando uma foto de Góes com o filho de ambos, Francisco, que nasceu dia 1º de dezembro.
Paloma Bernardi, Giovanna Lancellotti e Fiorella Mattheis estão entre as celebridades que se manifestaram na publicação da atriz. "Meu amor todinho", retribuiu Góes. Antes mesmo de oficializarem a união, no fim de 2019, ele já afirmava ter pressa para ser pai. "Coitada da Thaila. Desde que eu a conheci digo para ela: 'Neguinha, estou doido para ser pai'", contou o ator ao F5, em janeiro de 2019.
Nesta quinta-feira (16), Ayala disse que teve uma gravidez muito difícil e uma complicação grave no parto. Ela se manifestou sobre o assunto em publicação no Instagram, em que também celebrou os 15 dias de nascimento de Francisco.
"Hoje faz 15 dias que te tenho nos braços, e eu acho que a palavra amor chega a ficar pequena perto de você, é tão para lá de qualquer coisa, que devia ter outro nome", afirmou. Na sequência, Thaila disse que a gestação foi bem complicada e que ainda vai falar sobre o tema com mais calma. Ela acrescentou que teve síndrome de Hellp, um quadro obstétrico grave e raro, e precisou ser submetida a uma cesárea de urgência.
"Não consegui ter relação nenhuma com a barriga, não sentia nada, nada mesmo, pelo contrário, senti tanta dor, passei tão mal que não tinha sentimentos bons. E o medo absoluto me aprisionava, medo de rejeitar, medo de não amar, medo de não ser boa o suficiente, medo de me arrepender, medo de tudo!
E culpa, muita culpa", escreveu na ocasião.

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