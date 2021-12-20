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Domingão

Gloria Groove homenageia Marília Mendonça no 'Show dos Famosos'

A cantora Gloria Groove fez uma homenagem à Marília Mendonça na semifinal do "Show dos Famosos", no Domingão com o Huck, neste domingo (19).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 08:18

Gloria Groove fez uma homenagem à Marília Mendonça
Gloria Groove fez uma homenagem à Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram/@gloriagroove
Gloria Groove homenageou Marília Mendonça em sua apresentação na semifinal do "Show dos Famosos", no Domingão com o Huck exibido na noite deste domingo (19). A cantora escolheu a música "Bebi, Liguei" e emocionou Preta Gil com o resultado da performance, ganhando também muitos elogios nas redes sociais.
"Fiquei muito emocionada. Por tudo, é tudo muito recente. Tudo que você falou da Marília pulsa em mim, eu entro nas nossas mensagens e é impressionante, era só elogios. Era uma generosidade. É uma perda que a gente não conseguiu assimilar. E a sua homenagem foi muito linda, merecida e você usou todo seu talento, a caracterização, eu fiquei muito comovida", declarou a cantora, parte do júri do quadro, que também conta com Cláudia Raia e Boninho.
Em conversa com o apresentador Luciano Huck após o show, Gloria contou que Marília estava em suas opções para o quadro desde o início de sua participação, que começou antes do acidente em 5 de novembro, que vitimou a artista e mais quatro pessoas.
"Sempre foi uma opção, sempre foi uma vontade minha, ela é uma pessoa que sempre foi extremamente generosa comigo, carinhosa o tempo todo. A gente era fã assumida uma da outra. Ela teria estado no meu álbum, a gente queria fazer um monte de coisa juntas, então esse é meu jeito de a gente estar juntas hoje e sempre. No que depender da gente você vai estar pra sempre em todos os cantos", declarou a drag queen, fazendo referência a um dos projetos mais famosos da sertaneja.
Gloria ainda explicou a escolha da música, destacando que a própria Marília já tinha ouvido a canção em sua voz, não poupando elogios.
"Eu adorava assistir 'A Dona do Pedaço' e essa música era tema da Vivi com o Chiclete. E ela já me viu cantando essa música, com o Ferrugem no TVZ, e ela falou: 'Pô, mas que lindo, quero ver você cantando isso sempre agora'. Então tá aqui, Ma, é nosso", concluiu ela, fazendo referência à novela das 21h, exibida em 2019.

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