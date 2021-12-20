Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Surpresa

Luísa Sonza comemora apresentação surpresa na avenida Paulista: 'Deu certo'

Cantora cantou hit 'Anaconda' em um dos cartões-postais de São Paulo. A ação foi toda divulgada pelos stories do Instagram da cantora.
Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 08:11

Luísa Sonza movimentou a internet cantando uma faixa do ex, Vitão
Luísa Sonza fez show surpresa na Avenida Paulista, em São Paulo Crédito: Reprodução/ Instagram @luisasonza
Em uma ação para divulgar seu disco "Doce 22", Luísa Sonza surpreendeu hoje os pedestres que passeavam pela avenida Paulista, em São Paulo. A cantora se apresentou de graça no meio da rua com balé e tudo.
A ação foi toda divulgada pelos stories do Instagram da cantora. Nos vídeos, é possível ver que a área onde a cantora estava cantando e dançando precisou ser isolada e que um grande público acompanhava o show surpresa e gratuito.
A avenida Paulista é fechada para carros aos domingos das 8h às 16h. A cantora fez o show pouco antes da avenida ser reaberta.
O disco "Doce 22" foi lançado em 18 de julho, mas com algumas faixas bloqueadas. Recentemente, Luísa liberou a música "Anaconda", lançada depois do disco como single. A faixa "Café da Manhã", em parceria com Ludmilla, ainda não foi liberada.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados