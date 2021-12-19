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Karol Conká volta aos palcos e agradece apoio em meio ao 'cancelamento'

Rapper fez primeiro show em dois anos nesta sexta (17), no Rio de Janeiro. A rapper compartilhou no Instagram momentos de seu show na festa Batekoo.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 11:40

Karol Conká volta aos palcos após dois anos
Karol Conká volta aos palcos após dois anos Crédito: TV Globo/Reprodução
Karol Conká fez sua apresentação pós-pandemia e pós-BBB21 na sexta-feira (17), no Rio de Janeiro. A rapper compartilhou no Instagram momentos de seu show na festa Batekoo, e agradeceu o apoio dos fãs.
"Ontem subi no palco depois de dois anos sem sentir a energia do público num show", escreveu a cantora, na legenda de uma série de vídeos da apresentação. "Me emocionei em todos os momentos, enquanto eu cantava me lembrava de tudo o que aconteceu nesse ano..."
Karol foi uma das participantes do grupo Camarote do Big Brother Brasil 21 (Globo), exibido no início do ano. A artista recebeu destaque negativo, porém, por seu comportamento em relação a outros participantes, e acabou sendo eliminada com o maior índice de rejeição da história do programa: 99,17%.
"Só conseguia sentir gratidão por estar com os meus, por estar viva e resistente, por poder cantar minhas experiências, por ver o rosto de cada um cantando comigo", descreveu. "Esse show é a prova de que eu nunca estive sozinha, e que a vida depois do tombo é mais satisfatória e cheia de aprendizado quando nos permitimos".
Depois da saída do programa, a cantora ganhou uma série documental na plataforma de streaming Globoplay, que acompanhou as consequências imediatas do reality e do "cancelamento" em sua vida. A produção, à qual fez referência em seu post no Instagram, chama-se "A Vida Depois do Tombo".
"Muito obrigada por todo o amor que vocês me dão, muito obrigada por me darem a mão e me incentivarem a seguir", finalizou. "Seguirei firme e forte e muito feliz por ter vocês comigo."

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