Dani Calabresa assume lugar de Rafael Portugal em quadro no 'Big Brother Brasil'

Dani Calabresa assume o CAT BBB Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

O Big Brother Brasil 22 estreia em janeiro com mudanças. Além de Tadeu Schmidt no lugar do apresentador Tiago Leifert, Dani Calabresa foi anunciada como substituta de Rafael Portugal. A humorista será a atendente do ‘CAT BBB’ no ano que vem.

A missão dela será interagir com o púbico e garantir novas perspectivas, um tanto de deboche e boas risadas sobre os principais acontecimentos do reality show. O Big Brother Brasil 22 tem estreia prevista para 17 de janeiro.

"Estou muito empolgada pra assumir o ‘CAT BBB’ porque eu já assisto ao BBB e fico comentando com os meus amigos no telefone. Agora vou fazer a mesma coisa, só que ganhando salário (risos)", afirmou Dani.