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BBB 22

Dani Calabresa assume lugar de Rafael Portugal em quadro no 'Big Brother Brasil'

Humorista será a atendente do 'CAT BBB' de 2022. A missão de Calabresa será interagir com o púbico e garantir novas perspectivas.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 15:27

Dani Calabresa assume o CAT BBB
Dani Calabresa assume o CAT BBB Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
O Big Brother Brasil 22 estreia em janeiro com mudanças. Além de Tadeu Schmidt no lugar do apresentador Tiago Leifert, Dani Calabresa foi anunciada como substituta de Rafael Portugal. A humorista será a atendente do ‘CAT BBB’ no ano que vem.
A missão dela será interagir com o púbico e garantir novas perspectivas, um tanto de deboche e boas risadas sobre os principais acontecimentos do reality show. O Big Brother Brasil 22 tem estreia prevista para 17 de janeiro.
"Estou muito empolgada pra assumir o ‘CAT BBB’ porque eu já assisto ao BBB e fico comentando com os meus amigos no telefone. Agora vou fazer a mesma coisa, só que ganhando salário (risos)", afirmou Dani.
A atriz é fã do programa e, na edição de 2021, participou de diversas lives no GShow como comentarista. "Eu sou fã do BBB! Me envolvo e me apego aos participantes! Quero fazer tudo pro público se divertir comigo, antes só preciso entender se perco ou não estalecas", disse.

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