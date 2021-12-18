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Reconhece? Pabllo Vittar faz plástica no nariz e tranquiliza fãs: 'Estou bem'

Anitta brinca com situação: 'Adoro uma intervençãozinha'. A artista só pode ingerir líquidos por algum tempo e está cheia de pontos na boca.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 15:12

Pabllo Vittar faz rinoplastia no final de 2021
Pabllo Vittar faz rinoplastia no final de 2021 Crédito: Reprodução/@pabllovittar
A cantora Pabllo Vittar, 28, resolveu terminar 2021 com um novo visual. Ela fez uma rinoplastia, uma cirurgia plástica no nariz, mas disse que está bem. "Estou bem, gente. Só manhosinha, mas me deem carinho", postou em seus Stories.
Depois, a artista resolveu falar com o público e deu mais detalhes. "Queria dar um retoque na rinoplastia que tinha feito três anos atrás. E se eu quero e posso...", disse. Pabllo revelou que também fez um procedimento no queixo.
Pabllo só pode ingerir líquidos por algum tempo e está cheia de pontos na boca. "A cirurgia foi tranquila, queria ter feito desde janeiro, não sinto dor nem nada. Respiro um pouco pelo nariz e um pouco pela boca", afirmou. Dentre os famosos que repercutiram a novidade estava Anitta. "Adoro uma intervençãozinha", brincou.
Pabllo está comemorando cinco anos de carreira. Em entrevista recente ao site F5, disse que em "I Am Pabllo", que estreou terça-feira (14) com exibição no TNT e simultaneamente no YouTube do canal pago e da cantora, serão revisitados os principais hits e a trajetória que a levou a ser uma das drag queens mais influentes do mundo.
"Ouso dizer que no Brasil ninguém fez nada parecido", avalia a cantora durante bate-papo com a imprensa, na semana passada, para divulgar o projeto. "E não vai fazer tão cedo, porque foi preciso muito empenho."
"Foram meses de ensaio, treinando voz, meu corpo e minha saúde também para aguentar", afirma. "Esse é um projeto que me fez muito feliz todo esse ano, porque eu tava há muito tempo parada, por conta da pandemia, e me empenhei muito."
Também há uma clara e assumida influência visual do gênero k-pop (o pop da Coreia do Sul), do qual Pabllo diz ser muito fã. A ideia da apresentação, inclusive, surgiu enquanto ela assistia à primeira live da banda Blackpink, conhecida pelos fãs como "The Show".
Em "I Am Pabllo", além da banda ao vivo e dos backing vocals, haverá 20 bailarinos no palco. "Quando comecei a ensaiar as coreografias, eu olhava para o Flávio [Verne, coreógrafo] e dizia: 'Viado, tu vai me matar! Eu tenho que cantar'. E ele dizia: 'Você vai dar conta'."

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