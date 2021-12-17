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Juliette afirma que nunca mandou nudes: 'Tenho tatuagem, iam saber'

'Esse negócio de sexo virtual nunca fiz', afirma vencedora do BBB 21
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 18:55

Juliette Freire já gastou quase todo o prêmio do BBB
Juliette Freire revelou que nunca mandou nudes Crédito: Instagram/juliette
Juliette Freire, 32, revelou que nunca mandou fotos sem roupa para nenhum namorado ou ficante. "Esse negócio de sexo virtual nunca fiz", afirmou. "Eu nunca mandei nude. Imagina, eu iria sair do BBB e iria estar em todos os lugares. Eu tenho tatuagem, iam saber."
A declaração foi dada pela campeã do BBB 21 durante o quadro Já Fiz, Nunca Fiz do programa SaladaSato, apresentado por Sabrina Sato, 40, nas redes sociais. As duas conversaram sobre assuntos variados, incluindo sobre o BBB para quem não lembra, Sabrina participou do BBB 3, em 2003.
Juliette afirmou que, ao rever sua passagem pelo reality show da Globo, parecia que estava assistindo a outra pessoa. "Sempre me achei muito brava, muito sisuda", admitiu. "Me assistindo no programa acho que sou fofa, mas não me reconheço."
A paraibana também disse como lida com os comentários negativos nas redes sociais só no Instagram ela soma quase 33 milhões de seguidores. Apesar de ignorar na maioria das vezes, ela diz que tem ocasiões em que não consegue deixar passar. "Quando é preconceito ou alguma coisa que não dá para engolir, prefiro sacrificar minha imagem do que minha moral", afirma.
Também participam do programa a cantora Manu Gavassi, a influenciadora Thaynara OG, a advogada Gabriela Prioli e a modelo Carol Trentini. A primeira, que participou do BBB 20, contou por que decidiu entrar no reality.
"Foi um grande foda-se para o mundo", avaliou. "Foi libertador. As pessoas são cheias de preconceitos com isso. Eu sabia que jamais poderia falar em voz alta para alguém do meu meio. Você [Sabrina] foi a única pessoa que eu liguei porque sabia que iria entender mais profundamente."
Já Thaynara comentou que, apesar de ser conhecida pela internet, não é muito boa lidando com tecnologia. "[Uma vez] eu não estava conseguindo fazer uma coisa no celular, o que fiz? Com ódio, mordi o iPhone num ataque de raiva", contou. "Não adiantou nada porque quebrei."

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