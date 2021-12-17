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  • Simone e Simaria fazem show após quase 2 anos com homenagem a Marília Mendonça em SP
Dupla sertaneja

Simone e Simaria fazem show após quase 2 anos com homenagem a Marília Mendonça em SP

Dupla sertaneja volta aos palcos com público após pausa por causa da pandemia de Covid
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 16:39

Simone e Simaria voltam aos palcos
Simone e Simaria voltam aos palcos Crédito: Instagram/@simoneesimaria
A dupla Simone & Simaria volta aos palcos neste sábado (18) em São Paulo para show no Good Show, casa inaugurada em novembro deste ano na região de Heliópolis (zona sul São Paulo) para receber grandes artistas.
É a primeira apresentação para público presencial após quase dois anos por causa da pandemia de Covid-19, contam as coleguinhas, como são conhecidas. O último evento desse tipo foi no Carnaval em Olinda (PE), em 24 de fevereiro de 2020. Após isso, algumas lives.
"O período da pandemia foi muito difícil e nos ensinou muito também. Aprendemos a dar ainda mais valor a pequenas coisas da vida. Priorizar a vida e os nossos", diz Simaria à reportagem. "Será um momento muito especial. É uma troca de energia, recarrega nossa bateria", completa Simone.
Dois dos maiores nomes do sertanejo no Brasil atualmente, as irmãs sustentam no repertório músicas como "Regime Fechado", "Quando o Mel é Bom", "Loka", além das mais recentes "Foi Pá Pum" e "No Llores Más", com a participação de Sebastián Yatra.
Simone e Simaria prometem ainda uma homenagem a Marília Mendonça, que morreu em 5 de novembro após um acidente de avião. Elas vão cantar "De Quem É a Culpa".
"Marília era uma menina única. Com uma potência vocal e talento de composição únicos", afirma Simone. "A música brasileira perdeu uma de suas principais intérpretes. Muito duro isso."
Os ingressos ainda estão disponíveis no site da Ticket360, com preços que variam de R$ 80 a R$ 160. Segundo a organização, será necessário apresentar comprovante de vacina na entrada.
A Good Show tem um espaço de 8.000 m², projetado com 40 camarotes para abrigar eventos grandes, tendo já recebido shows de Xand Avião e Barões da Pisadinha.

​Simone & Simaria em SP

  • Quando: 18 de dezembro
  • Onde: Good Show (av. Almirante Delamare, 3.013, Cidade Nova Heliópolis, zona sul, São Paulo)
  • Quanto: R$ 80 a R$ 150
  • Mais informação: ticket360.com.br

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