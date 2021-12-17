Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

MC Gui diz que seu noivado segue indefinido e pede perdão

Dançarina Bia Michelle apagou fotos com funkeiro. De acordo com o próprio cantor, ambos ainda não se falaram e estão esperando a poeira baixar para poderem tentar se acertar.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 16:25

O cantor MC Gui diz que seu noivado segue indefinido
O cantor MC Gui diz que seu noivado segue indefinido Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
A situação entre MC Gui e sua noiva, a dançarina Bia Michelle, segue indefinida. De acordo com o próprio funkeiro, ambos ainda não se falaram e estão esperando a poeira baixar para poderem tentar se acertar. Ele se desculpou publicamente pelo comportamento em A Fazenda 13 (Record).
"Quero pedir desculpas para meus melhores amigos. Desapontei muito o meu sogro, minha sogra, meu cunhado, a família inteira dela, principalmente a Bia. Então, gostaria de pedir do fundo do meu coração, perdão", disse ele em entrevista ao podcast de Lucas Selfie.
Enquanto isso, a dançarina apagou todas as fotos que tinha com o então noivo. Durante o confinamento dele no reality da Record, ela não gostou da aproximação dele com Aline Mineiro.
Vídeos que circulam na internet mostram o que seria um momento íntimo entre ele e Aline. Em determinado momento, o edredom se mexe e ele parece gemer com carinhos que ela faz sem o público ver.
Pelo Twitter, a ex-noiva e dançarina Bia Michelle se mostrou decepcionada. "A vida é isso! Altos e baixos, amores, decepções. E tudo pode servir para o nosso melhor. Eu escolho ser cada vez mais forte quando a vida me decepcionar", disse.
Em outra postagem, concluiu. "Fazemos de tudo pelo outro, nos doamos por inteira, para receber isso", escreveu. Ela recebeu apoio de fãs nas redes sociais.
Aline Mineiro também não sabe o que será de seu relacionamento com o humorista Léo Lins. Ela já afirmou que ambos pediram um tempo para colocar as ideias em ordem antes de se verem para conversar.

Veja Também

Em pontos turísticos do ES, ex-BBB Mahmoud Baydoun dá dicas sobre sexo

'Aperto no coração', diz Bil ao descobrir morte de Marília Mendonça

Rico confirma o favoritismo e ganha o reality A Fazenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Fazenda Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados