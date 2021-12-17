Em pontos turísticos do ES, ex-BBB Mahmoud Baydoun dá dicas sobre sexo

O ex-BBB Mahmoud Baydoun está no Espírito Santo dando dicas sobre sexo Crédito: Reprodução/Instagram/@mahmoudbaydoun_

No Espírito Santo, o ex-BBB e sexólogo Mahmoud Baydoun está interagindo com os seguidores nas redes sociais enquanto visita vários pontos turísticos. O influencer desembarcou, na noite desta quinta-feira (16), na capital capixaba e decidiu abrir uma caixinha de perguntas, na manhã desta sexta-feira (17), para responder dúvidas sobre sexo.

Conhecido por tirar dúvidas referentes à vida sexual dos seguidores, Mahmoud está respondendo a uma série de perguntas calorosas enquanto visita pontos conhecidos dos capixabas, como a Praia de Camburi e o Farol de Santa Luzia. Nem o Convento da Penha escapou das respostas do ex-BBB.

“Acabei de chegar em Vitória, olha que vista linda. Prontos para conhecer o Espírito Santo comigo? Me mandem perguntas, vou ensinar com o fundo de algum ponto turístico de Vitória e Vila Velha. É pra fingir que vocês estão acompanhando uma blogueira de viagens”, comentou o sexólogo nos stories.

O ex-BBB Mahmoud Baydoun está no Espírito Santo dando dicas sobre sexo Crédito: Reprodução/Instagram/@mahmoudbaydoun_

O ex-BBB Mahmoud Baydoun está no Espírito Santo dando dicas sobre sexo Crédito: Reprodução/Instagram/@mahmoudbaydoun_

O ex-BBB Mahmoud Baydoun está no Espírito Santo dando dicas sobre sexo Crédito: Reprodução/Instagram/@mahmoudbaydoun_