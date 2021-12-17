Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Em pontos turísticos do ES, ex-BBB Mahmoud Baydoun dá dicas sobre sexo

O sexólogo desembarcou em Vitória nesta quinta-feira (16). Através de uma caixinha de perguntas, o influencer está respondendo a uma série de perguntas sobre sexo enquanto faz um tour pelo Estado.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 15:18

O ex-BBB Mahmoud Baydoun está no Espírito Santo dando dicas sobre sexo
O ex-BBB Mahmoud Baydoun está no Espírito Santo dando dicas sobre sexo Crédito: Reprodução/Instagram/@mahmoudbaydoun_
No Espírito Santo, o ex-BBB e sexólogo Mahmoud Baydoun está interagindo com os seguidores nas redes sociais enquanto visita vários pontos turísticos. O influencer desembarcou, na noite desta quinta-feira (16), na capital capixaba e decidiu abrir uma caixinha de perguntas, na manhã desta sexta-feira (17), para responder dúvidas sobre sexo.
Conhecido por tirar dúvidas referentes à vida sexual dos seguidores, Mahmoud está respondendo a uma série de perguntas calorosas enquanto visita pontos conhecidos dos capixabas, como a Praia de Camburi e o Farol de Santa Luzia. Nem o Convento da Penha escapou das respostas do ex-BBB.
“Acabei de chegar em Vitória, olha que vista linda. Prontos para conhecer o Espírito Santo comigo? Me mandem perguntas, vou ensinar com o fundo de algum ponto turístico de Vitória e Vila Velha. É pra fingir que vocês estão acompanhando uma blogueira de viagens”, comentou o sexólogo nos stories.
O ex-BBB Mahmoud Baydoun está no Espírito Santo dando dicas sobre sexo
O ex-BBB Mahmoud Baydoun está no Espírito Santo dando dicas sobre sexo Crédito: Reprodução/Instagram/@mahmoudbaydoun_
O ex-BBB Mahmoud Baydoun está no Espírito Santo dando dicas sobre sexo
O ex-BBB Mahmoud Baydoun está no Espírito Santo dando dicas sobre sexo Crédito: Reprodução/Instagram/@mahmoudbaydoun_
O ex-BBB Mahmoud Baydoun está no Espírito Santo dando dicas sobre sexo
O ex-BBB Mahmoud Baydoun está no Espírito Santo dando dicas sobre sexo Crédito: Reprodução/Instagram/@mahmoudbaydoun_
O ex-BBB Mahmoud Baydoun está no Espírito Santo dando dicas sobre sexo
O ex-BBB Mahmoud Baydoun está no Espírito Santo dando dicas sobre sexo Crédito: Reprodução/Instagram/@mahmoudbaydoun_

Veja Também

'Aperto no coração', diz Bil ao descobrir morte de Marília Mendonça

Rico confirma o favoritismo e ganha o reality A Fazenda

Fafá de Belém é a nova técnica do The Voice+

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados