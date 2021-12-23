Quadro de Maurílio segue grave, mas estável e com evolução respiratória

O cantor sertanejo de 28 anos está intubado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital em Goiânia Crédito: Instagram/@mauriliolem

O quadro do cantor Maurílio, da dupla com Luíza, continua grave, porém está estável, segundo o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (23).

Ainda segundo a equipe médica, a circulação sanguínea e a parte respiratória dele seguem evoluindo bem, a função renal apresentou sinais de melhora e a avaliação neurológica mostrou atividade elétrica cerebral presente.

O cantor sertanejo de 28 anos está intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Goiânia após sofrer três paradas cardíacas.

Maurílio foi internado na madrugada do dia 15 de dezembro após passar mal durante a gravação de um DVD. Ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar após sofrer três paradas cardíacas. O tromboembolismo pulmonar é a mais séria complicação da trombose. O diagnóstico é caracterizado pelo deslocamento do trombo da veia para o pulmão.