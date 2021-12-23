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Intubado na UTI

Quadro de Maurílio segue grave, mas estável e com evolução respiratória

O quadro do cantor Maurílio, da dupla com Luíza, continua grave, porém está estável, segundo o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (23).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 14:26

Maurílio, 28, faz dupla sertaneja com Luíza
O cantor sertanejo de 28 anos está intubado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital em Goiânia Crédito: Instagram/@mauriliolem
O quadro do cantor Maurílio, da dupla com Luíza, continua grave, porém está estável, segundo o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (23).
Ainda segundo a equipe médica, a circulação sanguínea e a parte respiratória dele seguem evoluindo bem, a função renal apresentou sinais de melhora e a avaliação neurológica mostrou atividade elétrica cerebral presente.
O cantor sertanejo de 28 anos está intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Goiânia após sofrer três paradas cardíacas.
Maurílio foi internado na madrugada do dia 15 de dezembro após passar mal durante a gravação de um DVD. Ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar após sofrer três paradas cardíacas. O tromboembolismo pulmonar é a mais séria complicação da trombose. O diagnóstico é caracterizado pelo deslocamento do trombo da veia para o pulmão.
A gravidade depende do tamanho e da quantidade de coágulos formados por conta da alteração. Em algumas situações, é necessária a atuação conjunta de cardiologistas, neurologistas, angiologistas, pneumologistas e até hematologistas para controle do quadro.

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