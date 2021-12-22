Ex-ator mirim da Globo se manifesta após ter nude vazado por Mel Maia

Drico Alves Crédito: Instagram/@selfieclube

Drico Alves usou as redes sociais para se manifestar após ter um nude vazado pela atriz Mel Maia. No vídeo gravado pela atriz, ela está no banheiro com amigos e, em determinado momento, Drico aparece urinando, tendo suas partes íntimas expostas nas imagens.

O flagra gerou grande repercussão nas redes sociais, fazendo o nome da atriz estar entre os assuntos mais comentados do Twitter. "Eu não acredito que a Mel Maia fez isso", disse uma internauta. "Abrindo o Twitter e vendo que a Mel Maia está nos trends, porque mostrou o instrumento de Drico Alves", afirmou outra.

Após o ocorrido, Drico não demonstrou preocupação com o vazamento do nude e brincou: “Só um praiou pra relaxar depois de vazarem meu garoto”, escreveu ele em seus Stories. Na sequência, o ator de 19 anos, publicou um outro vídeo em que aparece cantando e se divertindo na praia com uma amiga.

O ator, que viverá o personagem José Leôncio na primeira fase do remake de ‘Pantanal’, também já gerou repercussão com assunto parecido. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, Drico perguntou aos seguidores o que eles gostariam de ver em seu celular. Em resposta, uma fã pediu uma foto polêmica e logo foi atendida.